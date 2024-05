El Consell de Mallorca col·laborarà amb la Felib i l'Agència Tributària per combatre el lloguer turístic il·legal

La directora insular de Turisme del Consell de Mallorca, Clara del Moral, ha anunciat aquest dijous que la institució té previst signar diversos convenis amb la Federació d'Entitats Locals de les Balears (Felib) i l'Agència Tributària per millorar la detecció i notificació de places turístiques il·legals.

Del Moral ha comunicat aquesta decisió durant la celebració de la taula rodona 'Mallorca: model de convivència entre turistes i residents?', que s'ha dut a terme en el congrés internacional organitzat per la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb l'objectiu de trobar solucions jurídiques per a l'harmonització social en el sector turístic.

«El sistema d'Inspecció és absolutament insuficient», ha recalcat Del Moral. Per això, ha avançat que hi ha converses amb la Felib per establir una col·laboració efectiva. A més, aquesta col·laboració també s'estendrà a l'Ajuntament de Palma i la Policia Local, ja que «a Palma i en municipis petits són els agents qui saben on estan els lloguers».

Pel que fa a l'Agència Tributària, ha indicat que el conveni es referirà a les notificacions a domicili de lloguers turístics il·legals, ja que, actualment, «el 70 per cent de les notificacions que es fa a particulars i empreses tornen sense ser lliurades». «Estem fent un esforç molt important en la digitalització a l'àrea de Turisme», ha afegit.

La taula rodona també ha comptat amb la presència de l'advocat Javier Blas Guasp; el professor de Geografia de la UIB, Víctor Picó; la presidenta de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Maria Frontera; i la tresorera d'Habtur Balears, Maria Gibert.