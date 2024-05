El Pi defensa que el Corredor Mediterrani «ha de ser estratègic per a vincular l'economia de les illes a Europa»

El candidat d'El PI-proposta per les Illes Balears a les eleccions europees del pròxim dia 9 de juny, Jordi Prunés, ha afirmat aquest dilluns, a València, on ha estat amb els Demòcrates Valencians, que també donen suport a la candidatura de la Coalició per una Europa Solidària-CEUS, que «el Corredor Mediterrani ha de ser estratègic per a vincular l'economia de les illes a Europa».

El PI ha informat que el seu candidat a les eleccions europees, Jordi Prunés, ha viatjat aquest dilluns a València, pervrecordar que «Europa necessita una visió mediterrània i és necessari que el corredor mediterrani sigui una realitat per a impulsar l'economia de les illes».

«La Unió Europea no es pot desentendre dels reptes globals que afronta el Mediterrani, i per això les Balears i altres regions com el País Valencià, necessiten eurodiputats capaços d'aportar aquesta visió mediterrània», ha explicat Prunés.

El candidat de la llista CEUS ha estat a València, de la mà de Demòcrates Valencians. «València és la ciutat insígnia de l'oblit institucional del Mediterrani. I necessitam fer propostes que ajudin tant a les Illes, com a València i a tot el Mediterrani», ha assegurat el candidat. «Som vulnerables al canvi climàtic, tenim una crisi migratòria i un problema amb el nord d'Àfrica i millorar la competitivitat econòmica de les seves regions», ha insistit.

«És una vergonya que no s'hagi desenvolupat el corredor mediterrani, una infraestructura que hauria de ser capital per a vincular l'economia illenca als circuits econòmics continentals», ha assegurat Prunés.

El candidat ha participat en un col·loqui de propostes per Europa, en el Casino d'Agricultura, amb David Bonvehí, expresident del PdeCat; Luke Uribe-Etxebarria, senador de EAJ-PNB; i moderat per Lluís Bertomeu, dels Demòcrates Valencians.