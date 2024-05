Sumar Balears: «Hem de triar si volem retrocedir 50 anys o avançar tots junts en drets i llibertats»

El passat dijous, 23 de maig, Sumar Balears va donar el sus a la campanya de les eleccions europees a la plaça Barcelona de Palma amb una aferrada de cartells que va començar a les 18.30 hores. Varen intervenir-hi els dos candidats mallorquins de la llista de Sumar, Borja Crucelaegui i Juanjo Martínez, que varen fer propostes de canvi per a abordar els temes d'àmbit europeu que més preocupen la ciutadania com és la greu crisi d'habitatge, l'emergència climàtica o les condicions laborals.

«Des de Sumar volem fer arribar a Europa els principals problemes que sofreixen els residents de les Balears com és l'especulació de l'habitatge que està expulsant els veïns i les veïnes dels seus barris i pobles», ha defensat Borja Crucelaegui, filòleg hispànic i professor de català en un institut públic de Palma. «No ho podem permetre: l'habitatge és un dret, no un negoci. Per això proposam limitar la compra de cases per part de no residents, com ja s'ha fet en països com Malta i Dinamarca», ha apuntat.

«S'ha de garantir la igualtat de les condicions laborals en el conjunt d'Europa i consideram imprescindible que es dugui a terme una labor d'homologació fiscal perquè tots els ciutadans i les empreses de la Unió Europea paguin els mateixos impostos», ha assenyalat el geòleg Juanjo Martínez. «Per lluitar contra la precarietat avançant en drets laborals, proposam una jornada laboral de 32 hores i un salari mínim en tota Europa», ha afegit Crucelaegui.

Per a acabar, Crucelaegui ha proposat millores per a protegir el medi ambient «amb un nou pacte verd europeu per acabar amb l'emergència climàtica i salvar les nostres illes». «Aquestes són unes eleccions històriques, decisives. Ens juguem molt. Amb el nostre vot marcarem el rumb d'Europa, d'Espanya i de les illes Balears. Hem de triar si volem retrocedir 50 anys o avançar tots junts en drets i llibertats», ha conclòs Crucelaegui.