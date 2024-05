Ara Més - Ara Repúbliques comença la campanya per a «ser la veu de les Illes Balears a Europa»

Ara Més - Ara Repúbliques ha donat el sus de la campanya electoral per a les eleccions al Parlament Europeu amb les seves candidates, Emma Navarro i Alice Weber. Assenyalen aquestes eleccions com a «transcendentals per al futur de les nostres illes».

En aquest sentit, Emma Navarro, la candidata menorquina, ha manifestat que «ens jugam, d’una banda, quin model d’Europa volem; i, per altra banda, que les reivindicacions d’aquestes illes arribin a Europa».

Navarro ha explicat que «les illes europees són moltes i molt diferents, però compartim una sèrie de problemes, com és la dificultat per accedir a l’habitatge» i ha afegit que «les illes som territoris limitats, però que rebem una forta pressió turística que dificulta l’accés a l’habitatge per a la població resident».

Des de Més per Menorca ja fa anys que reivindiquen la necessitat de limitar la compra d’habitatges a no residents com a mesura per a revertir l’actual crisi de l’habitatge. «Actualment, però, és molt difícil que les autoritats locals o regionals de les illes puguin aplicar limitacions a la compra d’habitatges per a no residents per culpa de determinades normes europees que s’apliquen igual al continent que a les illes», assenyalen. Per això, els menorquinistes reivindiquen la necessitat d'adaptar la normativa europea a les illes i introduir algunes excepcions que tenguin en compte les particularitats dels territoris insulars.

Emma Navarro ha expressat que «necessitam ser presents a Europa per defensar la insularitat, per aconseguir una compensació justa i per establir excepcions per a les illes de determinades normes europees». La candidata ha conclòs que «som i continuarem essent la veu dels menorquins i les menorquines a Europa».