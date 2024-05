MÉS rebutja privatitzar les ITV i alerta que el copagament que planteja Galmés suposa crear ciutadans de segona

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha mostrat aquest dijous el seu «rotund rebuig» a l'alliberament de la gestió de les estacions de les ITV, actualment en règim de concessió, i ha alertat del «perill» que suposarà implantar un model de copagament com baralla el pacte PP-Vox. En aquest sentit, Alzamora ha criticat la fórmula d'implantar un model en el qual qui vulgui evitar l'espera per aconseguir una cita pagui per obtenir-la abans. «És un model que romp amb els principis d'equitat i igualtat que han de primar en la prestació dels serveis públics; representa un obstacle i una discriminació per als grups socioeconòmicsamb manco recursos».



Segons Alzamora, el model que estudia Llorenç Galmés suposa crear greuges comparatius, desmantellar els serveis públics i «crear serveis per a rics». En definitiva, ha assegurat el portaveu de MÉS, «un nou capítol de retallades». És per això que ha reiterat la proposta de la formació ecosobiranista d'internalitzar el servei. Alzamora ha defensat la gestió pública de les ITV a Mallorca davant la proposta d'autoritzar els Consells insulars a extenalitzar el servei mitjançant el Decret de Simplificació Administrativa que prepara el PP. Segons Alzamora, «no podem compatir en cap terme els arguments per a justificar el canvi de model».



Jaume Alzamora ha remarcat que la proposta privatitzadora del servei de les ITV és un intent per amagar la incapacitat de gestió. «Les llistes d'espera de més de quatre mesos són altre exemple dels incompliments de Llorenç Galmés». Així, ha instat el president del Consell a «fer feina per resoldre el problema i no implantar el model privatitzat ni molt manco la fórmula del copagament» i que, en canvi, es comprometi amb la ciutadania de Mallorca a «mantenir la qualitat del servei, les condicions laborals dels treballadors i treballadores d'aquest servei, a no incrementar les taxes actuals i mantenir la gestió pública de les ITV».

De fet, el portaveu de MÉS ha remarcat que la proposta d'alliberament suposaria més pèrdua d'ocupació en el sector públic i encariria el cost del servei buscant únicament el benefici privat. De fet, Jaume Alzamora, ha recordat que el model que vol implantar el PP ja funciona a Madrid i el País Valencià i són els més cars de tot el territori estatal. En canvi, Mallorca té ara mateix la taxa més econòmica. «Resulta evident que totes les privatitzacions de serveis públics han suposat un increment del cost del mateix que sempre acaben pagant els ciutadans», motiu pel qual MÉS per Mallorca mostra el seu «rotund rebuig a aquesta proposta».