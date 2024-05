MÉS per Palma demana la regulació de l’activitat dels quads, buggies i 4x4. Els veïnats de la zona de Sant Jordi denuncien que aquest tipus de vehicles passa cada dia pel poble. Es tracta de grups organitzats per empreses turístiques que transiten tant per dins el nucli de Sant Jordi com per terrenys rústics i camins rurals (com el de Son Binissalom). Aquests grups es dirigeixen principalment de Palma al municipi de Llucmajor i, fins fa poc, també fins Algaida (municipi que recentment ha regulat aquesta activitat).

El regidor de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras ha declarat que «estam davant una problema complex i conseqüència directa de la massificació turística que vivim, a Mallorca en general i a Palma en particular. El Partit Popular i el batle Martínez mostren de nou en aquest cas la seva deixadesa habitual de gestió d’una situació que afecta Palma i els seus pobles. Cal una regulació efectiva que permeti acabar amb un problema tan greu i que s’agreuja any rere any a mesura que augmenta el número de turistes. Els renous, la contaminació i la degradació dels camins rurals situats al voltant de Sant Jordi són les conseqüències de no desenvolupar aquesta regulació».

Contreras ha reiterat que «la contaminació i el renou estan degradant els camins rurals, afectant la flora i la fauna i accelerant l’erosió, fins i tot en zones protegides com a ANEI. Malgrat les constants queixes dels veïnats i dels agricultors, el Partit Popular de Palma mostra una alarmant passivitat davant aquesta problemàtica. Mentre municipis com Artà, Manacor, Alcúdia, Santa Margalida i Algaida ja han pres mesures per regular aquesta activitat i protegir la propietat pública i privada, el batle Martínez continua sense actuar».

En aquest sentit, MÉS per Palma reclama la necessitat urgent d’una regulació autonòmica o insular que protegeixi els nostres espais naturals i limiti la circulació de quads, buggies i 4x4.

«Si Martínez i el PP de Palma no són capaços de desenvolupar una regulació pròpia per acabar amb el problema, si més no es podrien fixar en Algaida, que ja ha fet una passa endavant amb la seva nova ordenança municipal de circulació, i en Llucmajor, que també està interessat en seguir el mateix camí. Ambdós municipis han instat al Consell de Mallorca a treballar conjuntament en una solució supramunicipal. És essencial que Palma també es coordini amb ells i amb el Consell per abordar aquesta qüestió. La inacció de Martínez a l’hora de desenvolupar aquesta regulació és inacceptable, ja que permet la degradació contínua del Pla de Sant Jordi i d’altres zones naturals», ha explicat Contreras.

MÉS per Palma ha anunciat que presentarà una moció en el proper Ple Municipal que, per una banda, demanarà a l’equip de govern que reguli l’activitat dels quads, buggies, 4x4 o vehicles similars a camins, zones rurals i espais naturals i, per una altra, instarà també el Consell de Mallorca i el Govern a treballar en una normativa específica en l’àmbit insular i/o autonòmic.