La coalició SOMavi-El Pi exigeix al batle de Bunyola del PP el compliment íntegre del pacte i titllen la situació d’«insostenible»

La coalició SOMavi-El Pi ha explicat aquest dijous que es veu en l’obligació «d’evidenciar l’incompliment del pacte de govern» i exigir al batle del Partit Popular de Bunyola, Juan Antonio Riera, el compliment dels compromisos adquirits que li varen permetre obtenir la batlia del municipi.

SOMavi-El Pi recorda que el vot dels seus tres regidors varen donar la batlia a Riera, ja que al PP només compta amb 4 representants. «Vàrem arribar a un pacte amb una sèrie de mesures molt concretes i no s’estan complint», explica Arnau Llinàs, secretari general de SOMavi i batle pendani de l’Entitat Local Menor de Palmanyola. «Aquests incompliments estan afectant directament el desenvolupament de Bunyola i la qualitat de vida dels nostres veïnats», insisteix.

Entre les mesures pactades hi havia un considerable augment de l’assignació econòmica a l’Entitat Local Menor de Palmanyola, l’inici de la negociació recepcionar els nuclis que no estan recepcionats, l’eliminació dels punts negres de les carreteres o la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) a Palmanyola.

«Estam a mitjans de maig i encara no tenim els pressuposts del 2024 aprovats», insisteix Llinàs. «I no només això, Riera ha estat més de 4 mesos per signar l’acta de la reunió de la Comissió Mixta que ferem al desembre del 23, fet imprescindible per iniciar les negociacions del conveni financer», afegeix.

Per la seva part, el portaveu de SOMavi-El Pi i tinent de batle de l’Ajuntament de Bunyola, Miquel Ballester, destaca que també hi ha comportaments del batle que no es corresponen amb el càrrec que ostenta. «Sense anar més enfora. El darrer ple va ser un circ: el batle ens havia dit que votaria a favor d'una moció nostra i va canviar el vot consensuat per l’equip de Govern d’una moció de l’oposició sense informar-nos», explica Ballester.

Segons els membres de la pròpia coalició «la situació, a dia d’avui és insostenible» i adverteixen a Juan Antonio Riera i al Partit Popular: «O hi ha un canvi de rumb i compleixen el signat, o hi haurà conseqüències».