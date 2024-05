Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica

El portaveu de Més per Menorca, Josep Juaneda, proposarà al següent ple del Consell Insular la redacció de Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca davant l’augment desbordat d’embarcacions a la mar de Menorca.

En la seva proposta, Juaneda explica que la capacitat de càrrega nàutica de Menorca és de 2.115 embarcacions fora dels punts d’amarraments en ports i altres instal·lacions en un escenari de màxima afluència, segons un estudi del Govern encarregat al Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB).

Per una altra banda, l’any 2009 el Consell Insular de Menorca va posar en marxa el procés per a elaborar un Pla Insular de Costa, que no va arribar a aprovar-se mai per mor de l’alternança política. Ara bé, el que sí que es va completar va ser el diagnòstic previ sobre la situació de l’ocupació nàutica al litoral de Menorca. Així, a través de fotografies aèries, es van posar xifres a la pressió nàutica de Menorca: en un capvespre d’agost de 2010, es van comptabilitzar més de 2.300 embarcacions fora dels amarraments, xifra significativament superior a la capacitat de càrrega nàutica de Menorca calculada més recentment pel SOCIB.

Observant les dades d’ambdós estudis, «és evident que Menorca fa anys que ja ha superat la capacitat de càrrega nàutica, almenys en un 10,8%» afirma el conseller menorquinista. Tot i açò, Juaneda preveu que «avui en dia aquesta xifra encara deu ser més elevada, si tenim en compte l’increment d’embarcacions que s’ha produït a la costa menorquina durant els darrers catorze anys».

Per a Juaneda, «aquesta massificació nàutica malmet el dret de la societat menorquina de gaudir de la mar, una activitat tradicional que forma part de la nostra cultura popular». El portaveu afegeix també que «té un impacte negatiu important sobre l’experiència del visitant i, sense dubte, sobre els ecosistemes marins». El conseller ecosobiranista recorda que «només l’any passat, el Servei de Vigilància de Posidònia del Govern va detectar 1.241 fondejos irregulars a Menorca, dels quals se’n van aixecar 48 actes».

En aquest sentit, des de Més per Menorca manifesten que és el moment de prendre mesures valentes per fer front a la massificació turística de l’illa en totes les seves afectacions.