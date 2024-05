El Govern proposa «una mesa per a un gran pacte social i polític per la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les Balears»

El vicepresident del Govern, Antoni Costa, ha anunciat aquest divendres, en la roda de premsa posterior al Consell de Govern, que l’Executiu constituirà una mesa amb el sector turístic, agents socials, entitats de la societat civil i formacions polítiques, com un espai de diàleg per afrontar de manera conjunta el gran repte de la gestió turística.

L’objectiu és garantir la convivència entre l’activitat turística i els residents, per tal d’assegurar el benestar dels ciutadans de les Illes Balears. La voluntat de l’Executiu és que amb aquesta mesa es pugui arribar a un gran pacte social i polític per la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les Illes Balears.

«Tot i els esforços, el Govern no és aliè a la realitat que estan percebent els ciutadans amb situacions recurrents de congestió i que està generant malestar entre els residents. Som conscients que a curt, mitjà i llarg termini s’hauran de prendre mesures i decisions valentes», ha explicat el vicepresident del Govern.

A banda de la constitució de la mesa, Costa també ha anunciat que, a través de la Direcció General d’Economia i Estadística, s’està treballant en l’elaboració d’un extens estudi d’opinió, una macroenquesta, per conèixer de primera mà, al final de la temporada turística, l’opinió dels ciutadans de les Illes Balears sobre el turisme, des de múltiples vessants.

A més, el Govern començarà a fer feina en la redacció d’un dictamen sobre gestió turística sostenible econòmica, social i mediambiental dels territoris insulars de la Unió Europea, per portar-lo al Comitè Europeu de les Regions, i aconseguir així que s’elevin els debats i decisions que s’abordin a les Illes Balears a nivell europeu.

«La congestió turística no és una qüestió nova ni que hagi sorgit de sobte enguany, ni molt menys només a les Illes Balears, però aquest Govern no es posarà de perfil», ha expressat Costa. «Hi ha d’haver límits, i ara és l’hora de prendre decisions valentes. I ho volem fer de la mà de tota la societat, sector turístic i societat civil», ha afegit.

Així mateix, el vicepresident del Govern ha recordat que, en els darrers mesos, l’Executiu, d’una forma transversal i des de les diferents Conselleries, ha treballat per preparar aquesta temporada turística: la lluita contra l’oferta turística il·legal mitjançant la possibilitat de precintar pisos, el creuament de dades entre administracions o el reforç dels cossos d’inspecció per part dels consells insulars; el reforç del transport públic amb noves línies i freqüències de transport interurbà; l’acceleració d’inversions en infraestructures del cicle de l’aigua; un decret de la Conselleria de Salut per permetre que es derivin pacients estrangers a la sanitat privada i evitar així la pressió assistencial a les urgències de la sanitat pública; aquest estiu, amb el projecte pilot per mesurar, amb sensors, la càrrega de determinades zones turístiques; i aquest divendres, amb el decret llei de turisme responsable, per fer més efectiva la lluita contra el turisme de gatera.