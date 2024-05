El Parlament acorda renegociar l'accés de creuers al Port de Palma

El diputat del Grup Parlamentari Socialista Damià Borràs ha defensat aquest dijous a la Comissió Parlamentària de Turisme, Comerç, Treball Cultura i Esports una Proposició no de Llei per la qual el Parlament insta el Govern a tornar a iniciar el procés de diàleg i acord amb les associacions d'empreses navilieres i consignatàries de creuers turístics, així com amb l'Autoritat Portuària de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma, per tal de poder renovar l'acord sobre l'arribada ordenada de creuers al Port de Palma.

La PNL ha estat aprovada gairebé per tots els grups (excepte l'abstenció de MÉS per Mallorca) després que el PP hi introduís una esmena de forma al redactat inicial i que no en modifica el contingut.

La proposició plantejada pel Grup Socialista es deu al fet que, d'una banda, l'acord de 2022 entre l'anterior Govern d'Armengol tenia com a data final l'estiu de 2024, per la qual cosa es fa necessari tornar a seure les parts per negociar un nou acord. A més, les companyies navilieres planifiquen les seves activitats i fixen les seves rutes i escales amb molta anticipació, per la qual cosa calia enllestir com més aviat millor les previsions per a 2024, quan l'acord actual ja no seria vigent.

En la seva intervenció, Damià Borràs ha expressat que la PNL és un recordatori i un avís al Govern perquè la vigència de l'acord s'acaba enguany. En tot cas, ha apel·lat a la necessitat de limitar o fins i tot reduir el nombre d'escales, ja que actualment hi continua havent molta pressió. Només a tall d'exemple, aquest mateix dimecres varen coincidir 5 creuers, amb una càrrega global d'unes 15.800 persones, una fita que fa més que «palpable la situació de saturació».

Borràs també ha expressat que malgrat la constatació dels fets, i que Prohens diu s'ha arribat a una situació límit, el Govern continua mantenint contradiccions, ja que malgrat aquestes afirmacions, el PP proposa «permetre l'activitat turística en sòl rústic; o el Consell d'Eivissa, que juga a amagar la intenció o no de regular l'accés de vehicles a l'illa, o declaracions passades de la presidenta Prohens d'incrementar el turisme de creuers a Palma», ha indicat.