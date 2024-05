El Bloc per Felanitx demana la reobertura del camí vell de Cala Mitjana

La formació ecosobiranista Bloc per Felanitx presentarà una moció al ple perquè s'iniciï l’expedient per a la reobertura del Camí de Cala Mitjana a S’Horta.

Des de fa anys, el pas per el camí de vianants de Cala Mitjana es troba interromput amb una reixa metàl·lica pel que era el seu pas natural i habitual. Els veïns de més edat del nucli de S’Horta recorden com el pas per aquest tram era l’habitual en les anades i vingudes a Cala Mitjana. De fet al cadastre el camí està grafiat.

El fet que aquest tram de camí de 200m estigui tancat obliga turistes i residents a fer un recorregut alternatiu de 1.500m pel camí asfaltat. «Aquest tancament ha afectat de ple el trànsit de la zona durant les darreres temporades turístiques», denuncien.

«El flux de vianants que es dirigeix a la cala entorpeix el trànsit al camí pavimentat i genera conflictes per als veïns per mor dels cotxes mal aparcats. Aquest tram alternatiu és, a més, el vial de sortida de direcció única de les platges de Cala Sa Nau i Cala Mitjana», assenyala el Bloc.

Cal recordar que els veïns afectats pel tancament del camí públic de vianants de Cala Mitjana varen organitzar l’any passat una nombrosa concentració per a reclamar la reobertura d'aquest camí.