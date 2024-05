El PSIB demana a Prohens «un canvi de rumb» en les seves polítiques després del clam multitudinari a favor de la llengua pròpia

El PSIB-PSOE ha reclamat a la presidenta del Govern, Marga Prohens, una reflexió i un canvi de rumb en les polítiques lingüístiques, d’habitatge i turístiques després que milers de persones hagin sortit al carrer aquest diumenge per a defensar la llengua catalana en la Diada per la Llengua de l’Obra Cultural Balear i Joves de Mallorca per la Llengua.

En concret, el portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista, Marc Pons, ha demanat a Prohens «que no s’allunyi més de la realitat del carrer» i que doni una resposta clara després d’escoltar «la veu d’un poble viu que li diu prou a un Govern que ha decidit fer de l’atac a la llengua i a la cultura un dels elements fonamentals de la legislatura».

Pons ha denunciat que després de més de 40 anys de consensos en matèria lingüística, el PP «s’està encaparrotant en rompre aquests acords i generar confrontació social al carrer, també empès per Vox», de la mateixa manera que ha recordat que «el pacte escrit perquè Prohens sigui presidenta diu que tendrà el càrrec a canvi d’arraconar la llengua i de menysprear la cultura d’aquestes illes».

Davant aquesta realitat, el portaveu parlamentari socialista ha reiterat que el PSIB-PSOE estarà al costat de l’OCB i de Joves per la Llengua, per fer «un crit altíssim a tots els nivells i contraposar-nos a la política de confrontació i debilitament de la nostra llengua».

El segon element de confrontació que també requereix un canvi de rumb en les polítiques del Govern, tal com ha explicat Pons, és la dificultat per accedir a un habitatge, pel fet que «no és possible que en aquests moments trobem lloguers per 1.200 o 1.500 euros i que la consellera d’Habitatge digui no a la limitació del preu del lloguer, no a la declaració de zones tensades i no a la construcció d’habitatges de protecció oficial».

Finalment, Pons també ha recollit la preocupació cada vegada major de la ciutadania per la pèrdua de qualitat de vida, conseqüència d’unes illes cada vegada més saturades.

Així les coses, Pons ha denunciat que «la política dels excessos a la que ens duu Marga Prohens té conseqüències que estam veient en els col·lapses a l’entrada de Sóller o a Binibèquer a Menorca, on els veïnats en reclamen el tancament perquè els residents puguin descansar».

Per això, el portaveu socialista ha demanat una reflexió clara a la presidenta del Govern, indicant-li que «hi ha altres camins, com la limitació de l’entrada de vehicles que hem proposat per Eivissa, la limitació a l’arribada de creuers que vam impulsar al Port de Palma, o la moratòria de places turístiques».

De tot plegat, el Grup Parlamentari Socialista en demanarà explicacions durant la sessió de control al Govern al ple del Parlament.

El PSIB-PSOE al Consell de Mallorca

«El retrocés democràtic que pateix Mallorca en matèria de drets i llibertats, Memòria Democràtica, Igualtat, en la defensa de la llengua i cultura o en la lluita contra el canvi climàtic s'ha d'aturar. "Els ciutadans han dit prou, com ahir vàrem sentir dels milers de persones que varen omplir la Plaça Major de Palma per donar un sí rotund en favor del català», ha afirmat Cladera. La portaveu, conjuntament amb Javier de Juan, ha presentat aquest matí una moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca en favor de la regeneració democràtica: «Recollim el sentir de gran part de la societat de Mallorca que volen que les coses es facin d'una altra manera, sense degradar la nostra democràcia i les institucions d'un sistema que forjat després de gairebé 50 anys de democràcia, i que ara la ultradreta pretén desmuntar des de dins. A Mallorca PPVOX governen plegats».

Cladera ha recordat «els darrers exemples de deshumanització i de creació d'una realitat paral·lela que practica la ultradreta de VOX, amb la connivència del PP, que arriba a canviar o tergiversar els fets històrics, simplement per crear una imatge de realitat que els quadri amb les seves idees autocràtiques. Deslegitimen la llengua catalana i la volen relegar, han canviat la data de la Diada de Mallorca sense fonaments històrics, boicotegen els actes institucionals del Consell de Mallorca com són els minuts de silenci en repulsa per la violència masclista, fan apologia del cop d'Estat franquista del 1936 que qualifiquen com a 'cruzada de liberación nacional', i això ho fan de manera impune, amb la permissivitat del PP, per que al Consell Galmés i Prohens al Govern són còmplices de les polítiques de la ultradreta».

La moció dels Socialistes proposa que els grups al Consell rebutgin els discursos d'odi, racisme, xenofòbia i intolerància realitzats per l'extrema dreta que «erosionen la democràcia i ens aboquen a l’imperi del més fort com dictadures i règims totalitaris», segons ha explicat De Juan. «El discurs antidemocràtic de la ultradreta genera desconfiança en les institucions», per la qual cosa la moció del Grup Socialista insta totes les forces polítiques a tornar a un debat democràtic saludable, amb confrontació d’idees.