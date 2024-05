El Pi: «Volem que el català sigui llengua oficial a Europa»

El Pi-Proposta per les Illes Balears fa una crida a la mobilització d’aquest diumenge, 5 de maig, a favor de la llengua organitzada per l’Obra Cultural Balear (OCB) amb el suport de més de 60 entitats i plataformes. «No podem deixar que VOX mati la nostra llengua, la nostra cultura i els nostres costums. Per això, els mallorquins ens hem de plantar i dir basta contra aquests atacs continus», explica el conseller Antoni Salas.

«El Pi sempre ha defensat l’ús de la nostra llengua, i no entenem aquesta tírria de VOX, i la deixadesa del PP, envers el català. Atacar el català és atacar el mallorquí, el menorquí, l’eivissenc i el formenterer. Basta!», assenyala Salas. «Resolguin els problemes de la gent: facin habitatge, millorin les escoles i instituts, acabin les llistes d’espera… no creïn un problema on no hi és», exigeix.

Per la seva part, el candidat d’El Pi a les eleccions europees, Jordi Prunés, també ha fet una crida a la mobilització i ha assegurat que vol ser el primer eurodiputat a xerrar la nostra llengua al Parlament Europeu. «El català ha de ser llengua oficial a Europa. Ens hem de poder expressar amb la nostra llengua allà on estiguem representats i, per això, és essencial que Europa entengui que el català és la nostra llengua, part de la nostra cultura que representarem a la cambra europea».

«Aquest és un dels meus compromisos si arrib al Parlament Europeu: el català ha de ser una llengua oficial a Europa», ha sentenciat el candidat europeu. Prunés s’ha afegit a Salas en la crida a la mobilització d’aquest diumenge a favor de la llengua.