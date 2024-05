MÉS: «Necessitam sobirania per defensar i millorar els drets dels treballadors i treballadores»

MÉS per Mallorca ha celebrat el seu tradicional dinar del Primer de Maig a l’Ermita de Sant Miquel de Campanet amb la participació de més de 200 persones. El coordinador general de la formació, Lluís Apesteguia, ha assegurat que la sobirania és «l’únic camí per defensar i millorar els drets dels treballadors i treballadores, perquè necessitam poder regular els drets i les condicions laborals tenint en compte el que necessitam aquí» i, en aquest sentit, ha anunciat que MÉS per Mallorca presentarà un paquet de propostes per a acabar amb la figura dels falsos fixos discontinus. A més, Apesteguia ha defensat la necessitat que la coalició d’Ara Repúbliques «tregui uns bons resultats a les eleccions europees del juny». A l’acte també hi ha intervingut la candidata de MÉS per Mallorca a la coalició d’Ara Repúbliques, Alice Weber, el secretari general de la formació, Jaume Alzamora, i el regidor de MÉS per Campanet, Guillem Rosselló.

«La Diada d'avui simbolitza l'homenatge a totes les lluites i conquestes que han aconseguit els treballadors i les treballadores en el passat, a la vegada que serveix per esperonar-nos en les lluites i conquestes futures», ha recordat el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. A més, Apesteguia ha defensat que «la gent de MÉS per Mallorca que no ens conformam, lluitam i ens rebel·lam. Ens rebel·lam contra aquells que diuen que les coses són així, que no s’hi pot fer res.» En aquest sentit, el coordinador general dels ecosobiranistes ha reclamat la necessitat d’una alternativa econòmica, social i mediambiental per Mallorca. «Hi ha alternativa: decréixer turísticament. Créixer en altres sectors, amb una aposta per la innovació, la recerca i la reindustrialització d’aquest país».

En aquest sentit, Apesteguia ha anunciat que MÉS per Mallorca presentarà una bateria de propostes per acabar amb la figura dels falsos fixos discontinus, «perquè l’estacionalitat en l’ocupació es deriva de la decisió empresarial de maximitzar beneficis, imposant un clar desequilibri entre els costos-beneficis del contracte laboral, descarregant sobre els treballadors o sobre els poders públics tots els costos de la inactivitat». «Per fer tot això, però, necessitam sobirania, perquè necessitam poder regular els drets i les condicions laborals tenint en compte el que necessitam aquí. I això ho han d’entendre a Madrid i a Brussel·les», ha defensat Apesteguia, que ha esperonat a aconseguir uns bons resultats per a la coalició d’Ara Repúbliques a les eleccions europees del pròxim juny.

Per la seva banda, la candidata de MÉS per Mallorca a la coalició d’Ara Repúbliques – integrada per Esquerra Republicana, EH Bildu, BNG i Ara Més – a les eleccions al Parlament Europeu, Alice Weber, ha defensat «l’Europa dels pobles i per als pobles, de la democràcia i la llibertat. L’Europa que posa en el centre les persones, els drets, el medi ambient i que tengui en compte el nostre factor d’insularitat».

També han intervingut Guillem Roselló regidor de MÉS per Campanet que ha donat la benvinguda a tots els presents i Jaume Alzamora, secretari general de MÉS per Mallorca, que ha reivindicat «la importància de prendre part, implicar-se i lluitar per la defensa del nostre país i l’ampliació de drets».