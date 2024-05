MÉS: «Els treballadors d’aquesta terra estan farts d’aixecar-se cada dematí, deixar-se l’esquena i no poder arribar a finals de mes»

MÉS per Mallorca ha reclamat al Govern mesures per a millorar els drets laborals. Durant la sessió de control a l’executiu del ple del Parlament d’aquest dimarts, el diputat de la formació ecosobiranista Ferran Rosa ha retret al conseller d’Empresa, Ocupació i Energia que, des de la seva arribada al Govern, «no s’hagi conegut cap iniciativa que pretengui millorar les condicions laborals i, en canvi, s’hagi centrat a atacar els agents socials i en eliminar el reforç de la inspecció de treball els mesos d’estiu».

«D’ençà de la seva arribada al Govern, no hem conegut cap iniciativa que pretengui millorar les condicions de treball. Amb centenars de llocs de feina vacants i cada vegada més turistes, l’economia subsisteix a base de pastilles pel dolor i d’hores extres», ha denunciat el diputat de MÉS per Mallorca Ferran Rosa. Rosa ha assegurat que, en aquest context, les poques accions que se li han conegut a Sáenz de San Pedro han estat «atacar els agents socials o per eliminar el reforç de la inspecció de treball els mesos d’estiu. Per això li he de demanar, quines mesures té previst impulsar per millorar les condicions dels treballadors i les treballadores?».

En aquest sentit, Rosa ha afirmat i retret al conseller d’Empresa i Ocupació que no hi hagi estat quan el personal de les bugaderies demanaven mitja hora de descans durant la jornada i sous de 1300 €/mes, quan la patronal hotelera reclamava acabar amb els llits elevables que protegeixen les kellys, i, en canvi, hagi votat a favor de la persecució dels agents socials instigada per VOX.

«Demà és Primer de Maig i els treballadors d’aquesta terra estan farts d’aixecar-se cada dematí, deixar-se l’esquena i no poder arribar a finals de mes», ha assegurat Rosa. «Els treballadors d’aquest país volen sous dignes i bones condicions de treball», ha continuat el diputat ecosobiranista, que ha retret que el conseller no n’hagi explicat «ni una».

«Tenim plena ocupació, centenars de vacants, els marges empresarials pels núvols i els treballadors que no arriben a finals de mes. L’equació és fàcil i tot i això vostè no surt a reclamar millores salarials i reduccions de jornades. Demà és primer de maig, és un bon dia perquè deixi de ser només el conseller d’empresa i comenci a ser el conseller de treball», ha defensat el diputat de MÉS per Mallorca.