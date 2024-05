El Pi reclama la creació d’una Policia autonòmica per a les Illes Balears

La consellera d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Magdalena Vives, ha reclamat «la creació d’una Policia autonòmica així com està previst a l’Estatut d’Autonomia». «Tenim una sensació d’inseguretat, d’incivisme, de delinqüència i necessitam prendre mesures per eliminar aquesta situació», ha assenyalat.

Arran de la falta d’efectius de la Guàrdia Civil i de la Policia espanyola, la consellera va tornar a proposar aquesta mesura; una qüestió que el partit ha defensat des dels seus inicis. «La inseguretat augmenta a les Illes Balears i amb la creació d’aquest cos es podrien pal·liar la falta d’efectius dels cossos de seguretat que depenen de l’Estat», insisteix.

«Existeix una manca d’efectius perquè molts de funcionaris no volen venir a les Illes Balears pel preu de l’habitatge, pel preu de la vida i això reforça aquesta proposta d’El Pi», diu Vives. «Això sí, que estigui dotada amb tots els recursos necessaris», recorda. «No s’ha fet cap avanç en els plusos d’insularitat per cap col·lectiu, tampoc en les forces i cossos de seguretat. Per això demanam al Govern que aprofiti aquesta legislatura per posar en marxa la Policia Autonòmica», ha sentenciat Vives.