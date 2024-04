Prohens reivindica els cònsols a les Balears com els «millors interlocutors» per a defensar els seus conciutadans

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha ressaltat la figura dels cònsols com els «millors interlocutors» per «defensar les necessitats i drets dels seus conciutadans».

Així ho ha transmès la líder de l'Executiu a la recepció oferta al cos consular destinat a l'arxipèlag, en un acte desenvolupat a l'Hotel GPRO Valparaiso de Palma amb motiu del 61è aniversari del Conveni de Viena.

Prohens ha explicat als cònsols que poden comptar amb el Govern per a «donar resposta a les demandes dels seus conciutadans» que han vengut a les Balears «a la recerca d'oportunitats». En aquest sentit, ha reivindicat que l'arxipèlag és una terra «oberta» i «orgullosa de les arrels».

Per això, ha ofert la seva «col·laboració» i el «compromís ferm» per a treballar, de manera conjunta, «no només per a atendre les necessitats dels ciutadans residents, sinó també en estrènyer els llaços culturals i comercials».