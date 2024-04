Exigeixen al cònsol de l'Equador a les Balears que rectifiqui les declaracions contra el català

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) exigeix al cònsol de l'Equador a les Balears, Julio César Lalama, que rectifiqui les declaracions publicades a la premsa el passat 16 d'abril (Diario de Mallorca), a les quals afirmava que «que el catalán puntúe, desperdicia el talento de muchos ecuatorianos».

«Transmetre als equatorians, i de rebot a tots els hispanoparlants que resideixen a les Balears, la idea que la nostra llengua és una molèstia i mereix ser ignorada, és un insult i un menyspreu als mallorquins, menorquins i pitiüsos», assenyala l'Assemblea.

L'entitat considera que amb aquestes declaracions, «el sr. Lalama es posa a l'alçada dels colonitzadors espanyols que ocuparen el seu país fins el 1822, quan van ser derrotats per les forces independentistes a la batalla del Pichincha, posant fi a tres segles d'abusos de l'administració hispànica i els odiats 'chapetones', com s'anomenava als espanyols que hi anaven a 'fer les amèriques'. Si fos per l'espanyolisme supremacista exhibit pel Sr. Lalama, faria estona que el quítxua del nord i el shuar, per exemple, les llengües pròpies de l'Equador, haurien estat esborrades del mapa».

Finalment, l'ASM espera que Lalama «reconegui públicament el seu error de forma immediata, i l'instam a compensar-ho fent una crida a tots els castellanoparlants a aprendre i parlar català, com a mostra de respecte i integració a la terra que els ha acollit».