MÉS demana la compareixença del Galmés pel «cas Porsell» i reclama «transparència» per esclarir si hi ha hagut tracte de favor

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha avançat aquest dissabte que la formació ha registrat una petició amb la intenció que el president del Consell comparegui pel «cas Porsell». Alzamora entén que «la gravetat i magnitud» de les informacions publicades «fan necessària una explicació atenent a què és la institució insular la competent en matèria d'ordenació i inspecció turística». Després de dos dies, ha dit Alzamora, «el silenci de Galmés és molt sospitós».



De moment, MÉS ja ha anunciat el registre de diferents preguntes amb resposta escrita així com la sol·licitud de documentació relacionada amb l'establiment hoteler i gestionat sense llicència per part del director de Transparència del Govern. No obstant això, el portaveu ecosobiranista vol que sigui el president «qui expliqui públicament que sabia el departament de turisme sobre el cas i si ha existit algun tipus de tracte de favor».



Alzamora ha remarcat que totes les accions posades en marxa d'ençà que va transcendir el cas, pretenen esclarir els fets, conèixer i si hi ha existit algun intent d'ocultar informació per afavorir l'alt càrrec ara assenyalat «per operar sense la corresponent llicència que atorga el Consell de Mallorca».



En paraules d'Alzamora, la petició de compareixença ha estat feta amb la intenció «d'esclarir dubtes i dignificar la institució». «Volem saber si hi havia feta algun tipus de sol·licitud de llicència o si, en tot cas, han existit indicacions per encobrir el cas», ha dit. «Galmés ha d'explicar com els serveis d'inspecció no van detectar el cas d'un establiment que s'anunciava per tot arreu. Calen moltes explicacions», ha afegit.



De fet, Alzamora ha recordat també que tant el president insular com l'actual responsable de Turisme han reiterat en els últims mesos que «l'oferta il·legal és un dels seus cavalls de batalla». «Ara tenen una oportunitat de demostrar-ho», ha sentenciat.