Jordi Prunés és el candidat d'El Pi a les eleccions europees

El jove palmesà Jordi Prunés és el candidat d'El Pi-Proposta per les Illes Balears a les eleccions europees del pròxim 9 de juny. Prunés serà la cara visible a les Balears de la coalició CEUS, formada per PNB, Coalició Canària i Geroa Bai, de la qual El Pi forma part. «Vull ser la veu de les Illes i dels joves al Parlament Europeu», ha explicat el ja candidat.



Als seus 30 anys, Prunés ha estat cofundador de Joves per les Illes (facció juvenil d'El Pi) i vol visibilitzar que la joventut també ha de tenir veu i vot en les decisions polítiques. «Europa ha d'entendre que els problemes de les Illes Balears no són els mateixos que els que té Madrid o Barcelona. Per això els illencs necessiten una veu que els representi d'una vegada per totes. La desigualtat per la insularitat és un fet i és un repte que Europa ho entengui», ha insistit. «Això s'ha de veure reflectit en les ajudes als agricultors, ramaders i pescadors, o en els efectius per fer front a l'augment de migrants que arriben a les nostres costes, entre moltes altres coses», ha assegurat Prunés.



«A més, vull acabar amb la idea que el Parlament Europeu és un cementiri d'elefants i que nosaltres, els joves, tenim molt a dir i a fer, tant a Europa com a la política», ha assegurat el candidat. Actualment, Prunés és vicepresident del Consell de la Joventut de les Illes Balears i el president de Joventut Europea Federalista de les Illes Balears.



A la seva presentació com a candidat a les eleccions europees ha estat acompanyat pel portaveu de la formació al Consell, Antoni Salas, i pel vicepresident d'El Pi, Jaume Monserrat, que ha destacat el perfil de Prunés per encarar aquesta nova fita electoral. «Fa unes setmanes es va aprovar anar en coalició amb el PNB i Coalició Canària i aquesta s'ha decidit que sigui en Jordi el cap de cartell d'El Pi», ha explicat. «És un perfil jove, molt preparat i coneix les institucions europees. I el més important: té moltes ganes i il·lusió», ha assegurat el vicepresident de la formació.



Amb l'elecció de Prunés com a candidat i la coalició tancada, només queda saber en quin lloc se situarà el mallorquí, que tot apunta que estarà entre els 5 primers de la llista. En les setmanes vinents s'oficialitzarà la coalició CEUS, Coalició per una Europa Solidària, i es coneixeran més detalls sobre els candidats, la llista completa i la resta de representants d'El Pi que s'integrin dins la candidatura.