Més per Menorca demana la limitació del preu del lloguer a l'illa

El portaveu de Més per Menorca al Consell Insular, Josep Juaneda, ha enregistrat una proposta d'acord per a instar el Govern a declarar l'illa de Menorca com a zona de mercat residencial tensat amb l'objectiu que s'apliquin els efectes prevists en les lleis estatals sobre habitatge i arrendaments urbans. Per exemple, els grans tenidors haurien d'ajustar el preu dels seus arrendaments d'acord amb les característiques de l'immoble i del límit que marca la llei.

Juaneda considera que l'accés a l'habitatge és el principal problema al qual s'enfronten la majoria de joves i famílies de Menorca. El portaveu menorquinista reitera que una de les causes d'aquesta mancança és el lloguer turístic il·legal que expulsa els residents dels nuclis urbans. A més, Juaneda també considera que s'ha de fomentar que els propietaris d'immobles buits els posin al mercat per augmentar-ne l'oferta. Així i tot, Juaneda adverteix que «l'augment de l'oferta no necessàriament va acompanyat d'una baixada de preus, ja que sense posar límits al mercat no s'aconsegueix aturar l'increment constant que pateixen».

Per altra banda, Més per Menorca defensa l'habitatge com un dret i no com un negoci, per això, des de les files menorquinistes demanen posar límits a aquelles empreses i grans tenidors que «estan fent el negoci de la seva vida amb un dret bàsic de les persones».