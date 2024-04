MÉS per Palma: «El govern del batle Jaime Martínez utilitza polítiques repressives contra els que no arriben a final de mes»

MÉS per Palma denuncia que les úniques polítiques d’habitatge del govern del PP són «criminalitzar les persones més vulnerables, incomplint la llei i atemptant contra drets fonamentals dels veïns i veïnes». La portaveu de la formació, Neus Truyol, ha comparegut en roda de premsa, acompanyada de persones que viuen en caravanes, per a denunciar que «el govern del batle Jaime Martínez utilitza polítiques repressives contra els que no arriben a final de mes».

En el pròxim Ple municipal, MÉS per Palma presentarà una moció que insta l'equip de govern del PP a facilitar l'empadronament de totes les persones que resideixen a Palma i a no criminalitzar a les que no arriben a final de mes i es veuen obligades a viure en una caravana.

L’Ajuntament de Palma té l’obligació legal d’empadronar tothom que viu al municipi al seu lloc de residència, sigui on sigui. Ara l’Ajuntament exigeix estar al corrent del pagament del lloguer de les persones que es volen empadronar a Palma. «Aquest fet vulnera els deures de l’Ajuntament i els drets dels veïns. El govern municipal aplica pràctiques il·legals per impedir l'empadronament de les persones sense sostre o que viuen en infrahabitages o caravanes. Recordem que estar empadronat és un requisit per poder escolaritzar els infants o accedir a la salut pública. Impedir empadronar-se vulnera els drets humans i la llei. Amb el PP els drets es mesuren en funció del número de xifres del compte bancari», ha continuat Truyol.

Per altra banda, «anar en contra de persones que viuen en caravanes perquè no es poden pagar un habitatge és un atac directe als més desfavorits. Això demostra una vegada més la seva falta de sensibilitat. Estam davant un govern que deshumanitza les persones amb més dificultats i que ataca els ciutadans més vulnerables», denuncia Truyol.

La regidora ha declarat que «el batle Martínez hauria de governar per garantir un habitatge assequible per a tothom, però fa tot el contrari. Podria acabar amb aquest problema social aplicant la llei i abaixant els preus del lloguer. Però no, el batle tria aplicar solucions repressives a problemes socials».

MÉS per Palma insta Martínez i l PP a «no adoptar mesures repressives contra les famílies i persones en situació de vulnerabilitat que viuen en caravanes o en altres formes d'infrahabitatge». «Cal abordar aquesta problemàtica amb polítiques socials i d’habitatge assequible, no amb sancions injustes».

En paraules de la portaveu de MÉS per Palma, «ja n’hi ha prou de governar per als qui arriben en creuers o en avió. La prioritat han de ser els residents, i tothom sap que l’habitatge és el principal problema de les famílies».

L'actual govern, liderat per Martínez amb el suport de VOX, només ha aplicat «retallades en matèria d’habitatge», denuncien. «Han pres decisions que agreugen la situació. Han abandonat obres de rehabilitació d'habitatges municipals, han retallat el pressupost del Patronat Municipal de l'Habitatge, han eliminat ajuts a la rehabilitació d'habitatges en barris vulnerables i han aturat tots els projectes per construir nous habitatges públics. Tot això mentre volen gastar 80 milions en un megamuseu per a turistes. Aquest govern, en lloc de ser part de la solució, és part del problema», han explicat.