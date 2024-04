Emma Navarro, candidata de Més per Menorca a les eleccions europees

L’assemblea de Més per Menorca ha ratificat per unanimitat la proposta de l’Executiva del partit de proclamar a Emma Navarro com a candidata a les eleccions al Parlament Europeu dins la coalició Ara Repúbliques.

Emma Navarro Mus, nascuda el 1978, és llicenciada en Geografia per la UIB, especialitzada en Sistemes d'Informació Geogràfica, postgrau en Planificació i gestió de la mobilitat per la Universitat Politècnica de Catalunya / IdEC, màster de formació del professorat a la UIB. Del 2007 al 2011 fou directora insular de Carreteres al Consell Insular de Menorca. Actualment, exerceix de professora de secundària i és regidora de Volem Sant Lluís.

«Vull una Europa solidària, justa, on tothom tengui dret a un habitatge digne» ha expressat Navarro. La candidata menorquinista ha manifestat que defensa «una Europa que faci front als reptes globals com el canvi climàtic i, ara més que mai, defens una Europa en pau i per a la pau».

Navarro ha explicat que «els ciutadans de les illes vivim una realitat ben diferent de la realitat que viuen els ciutadans del continent, per això, la insularitat és present a tots els reptes i problemes que tenim com a societat: l’habitatge, la mobilitat, o l’excessiva dependència del turisme». Per aquest motiu, Navarro reivindica que «hem de fer sentir la veu de les illes a les institucions europees, és a dir, fer sentir la veu de Menorca a Europa».

En aquest sentit, des de Més per Menorca anuncien que l’accés a l’habitatge serà un dels bastions de la seva campanya. El partit menorquinista ja anuncia que continuarà defensant la limitació a la compra de propietats per part de no residents.