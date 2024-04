Podem exigeix retirar les plaques del Ministeri d'Habitatge franquista de les façanes de Palma

Aquest dilluns, durant la celebració ordinària de la Junta Municipal del Districte Nord de Palma, s'han debatut 24 mocions presentades per Podem que sol·licitaven la retirada de plaques del Ministeri d'Habitatge franquista «en compliment amb la Llei de Memòria Democràtica de les Illes Balears».

Aquestes plaques, de les quals el partit morat n'ha localitzades més d'una vintena tan sols al Districte Nord «solen estar sobre els portals d'accés als edificis, a la zona pública i a la vista des de les voreres» i «consten d'una inscripció i del símbol del jou i les fletxes característic del falangisme».

Des de Podem consideren que aquestes plaques són «simbologia antidemocràtica que no hauria de ser present als carrers de Palma perquè atempta contra els drets de les víctimes del franquisme, que són drets humans reconeguts per les Nacions Unides». Així, el partit morat considera que s'han de retirar ja que «vulneren l'article 23 de la Llei 2/2018 de Memòria i Reconeixement Democràtic de les Illes Balears» que considera «contrària a la Memòria Democràtica i a la dignitat de les víctimes l'exhibició pública d'escuts, insígnies o plaques situades a la via pública que commemorin el franquisme».

Segons informen fonts de Podem, les mocions han quedat «sobre la taula» a petició del Partit Popular per «esbrinar quina és la institució competent per retirar-la». Des de Podem consideren que això és «només una excusa per endarrerir la retirada fins a la derogació de la Llei de Memòria Democràtica que planegen juntament amb els seus socis ultres de VOX». «Sabem que la competència per retirar aquestes plaques és municipal, prèvia autorització de les comunitats de veïns perquè altres ajuntaments com el d'Inca o el de Sevilla ja les han començades a retirar», ha declarat Muñoz.

D'altra banda, l'edil ha criticat la posició de VOX que ha «mostrat el seu enuig en considerar que les plaques són patrimoni i s'han de conservar». En aquest sentit, Muñoz ha recordat que «en cap cas estam sol·licitant la destrucció d'aquestes plaques sinó el seu trasllat al Museu de la Ciutat per a la seva conservació i resignificació». «No volem esborrar el passat, ben al contrari, per això també hem sol·licitat la creació d'un Museu de la Memòria a Palma, perquè allotgi tot el patrimoni i la documentació històrica dels anys de guerra civil i dictadura però de manera respectuosa amb la dignitat de les víctimes de les atrocitats del règim».