El Pi demana que es creïn «aparcaments dissuasoris» als municipis de Mallorca

El Pi-Proposta per les Illes proposa que el Consell de Mallorca i el Govern simplifiquin la normativa perquè els ajuntaments puguin crear aparcaments a solars rústics que estiguin aferrats als nuclis de població. «Tenim un problema d’aparcaments, hi ha molts de cotxes, i el Consell ha d’ajudar a crear pàrquings dissuasoris a les rodalies dels pobles i ciutats», explica el conseller d’El Pi, Antoni Salas.

«Aquest és un dels problemes més greus que tenen tots els municipis de les Illes. Hi ha molts de cotxes i necessitam trobar un lloc on es pugui aparcar», explica. «Per exemple, a una família de 4 adults, habitualment, hi ha 4 cotxes. Per desgràcia no hi ha suficients terrenys urbans per poder fer aquests aparcaments i tal vegada s’hauria de permetre que es facin als solars rústics», explica.

Els consellers han presentat la iniciativa a Alcúdia on hi ha «diferents problemes d’aparcament». El regidor d’El Pi a Alcúdia, Domingo Bonnín, explica que tant al Port d’Alcúdia com a Alcúdia ciutat hi ha aquest problema. «Actualment, hi ha diferents aparcaments en rústic i ara pareix que el Consell els vol tancar», remarca. «On podrem deixar els cotxes si ens lleven aquests aparcaments?», es demana Bonnín.

«Per això demanam al Consell i al Govern facin les modificacions pertinents per fer aparcaments en rústic. D’aquesta manera resolem el problema i ajudam a descongestionar el centre de les ciutats i pobles de cotxes», insisteix Salas. «És imprescindible que tant uns com altres tenguin un poc d’empatia amb els Ajuntaments», ha sentenciat.