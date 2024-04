Tots-El Pi Pollença denuncia «l’abandonament del govern PSOE-MÉS al Moll pollencí»

L’equip de Tots-El Pi Pollença creu que l’equip de Govern de l’Ajuntament de Pollença té «abandonat» el Port de Pollença i «la falta de gestió recau en la qualitat de vida dels veïnats del Moll». Al plenari de març, la coalició va presentar una moció per a arreglar els carrers Joan XXIII i els seus adjacents, ja que consideren que estan «molt deteriorats».

«Aquesta és la via d’entrada del nucli i està completament abandonada: les voreres estan en mal estat, hi ha fems pel carrer, no hi ha cap mena de manteniment i problemes d’accessibilitat que limiten la mobilitat de les persones. A més, tampoc hi ha vigilància. Està deixat de la mà de Déu», asseguren des del grup municipal. «Tot això afecta negativament l’activitat econòmica i comercial de la zona. Si els carrers no estan arreglats i nets, la gent té manco ganes d’anar a comprar a les tendes de la zona», insisteixen.

Per això, la coalició reclama a l’equip de govern que faci una actuació d’urgència als carrers Joan XXIII i els seus adjacents i quedin ben arreglats i nets. «La gent del Moll no es mereix tenir un carrer principal en aquest estat», han sentenciat.