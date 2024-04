Podemos sol·licita la compareixença de Robles al Congrés espanyol per la base de l'OTAN a Maó

Podemos ha registrat al Congrés espanyol una sol·licitud de compareixença perquè la ministra espanyola de Defensa, Margarita Robles, doni «explicacions sobre la utilització o el possible ús del port de Maó a Menorca com a base d'operacions de l'OTAN».

Durant la roda de premsa del Congrés d'aquest dimarts, el diputat de Podemos Javier Sánchez Serna ha criticat durament que «el Govern de Sánchez hagi posat a disposició Maó per a una operació dissenyada per ajudar Israel i els seus aliats enmig d'un genocidi». Sánchez Serna ha qualificat les explicacions donades pel PSOE «dient que Maó no és una base permanent sinó puntual» com a «vergonyoses» en «maquillar la cessió de sobirania als EUA». «L'OTAN no disposa de ports propis sinó que té accessos puntuals als ports dels membres de l'aliança», ha aclarit Serna.

Serna ha informat també que Podemos ha acompanyat la sol·licitud de compareixença de Robles amb el registre d'una Proposició no de Llei que insta el Govern espanyol a, entre d'altres, «oferir informació clara a la ciutadania sobre la utilització del port de Maó com a base d'operacions de l'OTAN, així com qualsevol operació realitzada alienada amb els interessos de l'Aliança a la resta de ports de les Illes Balears»; a «paralitzar qualsevol oferta que converteixi l'estació naval de Maó en una de les bases espanyoles que participen a la 'Operación Sea Guardian'» i a «negar que el territori espanyol i en concret el port de Maó, tengui autorització diplomàtica permanent per ser utilitzat per vaixells de l'OTAN».

Parlament de les Illes Balears

La diputada menorquina d'Unides Podem al Parlament, Cristina Gómez, s'ha fet ressò de les iniciatives del seu partit al Congrés espanyol presentant una Proposició no de Llei que insta el Govern a «mostrar el seu rebuig a la utilització del Port de Maó pels vaixells de l'OTAN», així com diverses «iniciatives dirigides al Govern de l'Estat i especialment al Ministeri de Defensa» que inclouen l'exigència del cessament de la «col·laboració en l'escalada bèl·lica i armamentística en què està sent imbuïda Europa a instàncies dels EUA». Gómez s'ha mostrat contundent tant amb l'ús permanent del port de Maó com a base de l'OTAN però també contra el seu ús en «operacions com el Sea Guardian que, encara que semblin puntuals, ja superen els 20 anys de durada». «No volem bases de l'OTAN a Menorca, ni permanents ni en mode barra lliure», ha conclòs Gómez.

D'altra banda, la diputada ha criticat el suport de l'OTAN a l'estat israelià en la seva ofensiva a Gaza i ha reiterat que des de Podem no volen que Menorca estigui «a disposició de l'Aliança Atlàntica per participar de guerres injustes o de genocidis com el de Gaza. L'OTAN és el cavall de Troia dels Estats Units a Europa, i els Estats Units ara mateix estan donant suport al senyor Netanyahu per fer desaparèixer un poble».