MÉS per Palma denuncia una exposició al Born com a «publicitat encoberta» d’un negoci privat

La portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha denunciat l’exposició que s'ha instal·lat al Passeig del Born: «Sota el parany del seu títol, 'La cultura de l’aigua i els hammam de Madina Mayurqa', el govern de Cort permet que una empresa privada de banys àrabs faci publicitat en un dels principals carrers de Palma».

Truyol ha assenyalat que «com sempre, la lògica del doblers és l’única que impera al govern de PP i VOX. Al igual que amb l’habitatge o l’oci, totes les decisions del batle Jaime Martínez estan al servei de convertir la nostra ciutat en un parc temàtic per a turistes. La seva gestió no soluciona els problemes dels residents».

L’exposició encara està instal·lada al Born, tot i que el web de l’Ajuntament indica que acabava el passat dia 30 de març. «La publicitat encoberta d’aquesta exposició pot tenir un impacte negatiu en la nostra identitat cultural i en la nostra experiència de viure a Palma. Ens priva de la nostra autonomia per decidir què volem veure i experimentar en els nostres propis carrers. Ens fa sentir com si la nostra ciutat ja no ens pertanyés, sinó que estigués sotmesa als interessos comercials d'uns pocs», ha explicat Truyol.

«El batle Jaime Martínez confon cultura amb negoci. Per a Martínez, l’espai públic està al servei del negoci d’uns pocs, ja sigui amb terrasses on seuen principalment turistes o sigui amb exposicions que fan publicitat encoberta, també especialment per a turistes. La privatització de l’espai públic és també això: fer publicitat al Born sota l’aparença d’una exposició històrico-patrimonial. La ciutat no pot ser un gran aparador publicitari per als interessos privats d’uns pocs».

Així, MÉS per Palma demana al batle Jaime Martinez que respecti la nostra ciutat i els nostres carrers. «Deixau que Palma torni a ser un lloc on la bellesa i l'autenticitat s’imposin sense la intrusió de publicitat encoberta. Deixau-nos gaudir dels nostres carrers com a espais per als residents de la nostra comunitat, lliures de la vostra influència comercial. La nostra ciutat mereix ser respectada i no reduir-la a un anunci», ha conclòs Truyol.