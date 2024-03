PP i VOX rebutgen limitar la compra d'habitatges a no residents a Palma

El ple de l'Ajuntament de Palma ha rebutjat aquest dimecres, amb el vot en contra del PP i VOX, una iniciativa d'Unides Podem (UP) per a limitar la compra d'habitatges a no residents.

La portaveu d'UP, Lucía Muñoz, impulsora de la iniciativa, ha subratllat que l'habitatge és el principal eix de desigualtat i que, per a molts ciutadans, s'ha convertit «en un suplici».

Muñoz s'ha referit a diversos informes que indiquen que una de cada tres habitatges que es compren a les Balears són per a ús de vacances i que una compra de cada dues la fan no residents. «Mentre hi hagi gent vivint en caravanes, ningú no hauria de poder comprar-se una casa per venir un mes de vacances», ha conclòs.

El regidor d'Urbanisme, Óscar Fidalgo, ha rebutjat la proposta recordant que és «impossible» de dur a terme «en un context de lliure circulació i de no discriminació». L'edil, alhora, ha insistit que polítiques en aquest sentit dutes a terme en altres països «han fracassat».