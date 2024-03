MÉS: «El pin parental atempta contra la funció dels docents, contra la funció de l’escola i contra els drets dels infants a tenir una educació de qualitat»

El conseller d’Educació i Universitat, Antoni Vera, ha reconegut en la sessió de control del ple del Parlament d’aquest dimarts que aplicarà el pin parental com exigeix el partit d'extrema dreta VOX. Aquesta ha estat la resposta de Vera a la pregunta de la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió, qui ha interpel·lat al conseller sobre aquesta qüestió i ha demanat si continuaria traslladant la pressió als centres educatius provocada pel pacte del PP amb VOX «que no ha volgut assumir el Govern de Prohens».

«La seva funció és la seva missió i responsabilitat com a conseller és donar suport als docents, continuar traslladant als centres la pressió provocada pel seu pacte amb VOX que vostè i aquest Govern no ha volgut assumir. Pensa mantenir-se així tota la legislatura? Continuaran assumint com a propis els postulats de VOX?», ha demanat la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió.

«De veres creu que els centres i els docents necessiten la pressió del pla de segregació lingüística? Que s’ha de regar amb 60 milions d’euros per curs aquesta croada contra l’escola i contra la llengua catalana?», ha continuat interrogant Carrió al conseller d’Educació. En aquest sentit, a més, Carrió ha recordat a Vera que el pla pilot de segregació lingüística del Govern «contempla obvietats, com que hi hagi espais. No n’hi ha, no ho dic jo, ho diu vostè. Que hi hagi un 20% d’alumnes. No n’hi ha. No ho dic jo, ho diuen les dades d’elecció de llengua a infantil. Que hi hagi criteris pedagògics bàsics, no n’hi ha».

A més, i amb relació al pin parental, Carrió ha demanat al conseller Vera si creu és el que necessita el sistema educatiu de les Illes Balears. «De veres creu que les famílies tenen el dret a imposar la ignorància als seus fills i filles? De veres creu que ha d’acusar els docents d’adoctrinar? Que ha de fiscalitzar i qüestionar la seva feina?». Carrió ha defensat que els i les docents tenen com a funció l’acompanyament del seu alumnat en el desenvolupament de la seva personalitat i el desenvolupament com a ciutadans democràtics i que «el pin parental atempta contra la funció dels i les docents, contra la funció de l’escola i contra els drets dels infants a tenir una educació de qualitat».

Per la seva banda, Vera ha defensat el pacte d’investidura de PP-VOX en el que es recull l’aplicació del pin parental i ha assegurat que el Govern l’aplicarà en les activitats extracurriculars.

«Deixin de crear problemes, resolguin les necessitats del sistema educatiu», li ha demanat Carrió.