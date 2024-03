MÉS per Palma denuncia la paràlisi del projecte de les Pedres de la Memòria

El grup municipal MÉS per Palma exigeix «avançar» en les polítiques de memòria històrica a les Illes Balears. La formació denuncia que el Govern ha paralitzat el projecte d’ampliació de les Pedres de la Memòria a Palma, impulsat la passada legislatura. La regidora de la formació, Kika Coll, ha declarat que «aquesta deixadesa és greu, i posa de manifest el menyspreu que ha adoptat el PP davant la Memòria Democràtica. No sabem si ho fan per convicció o arrossegats per l’extrema dreta».

Coll ha explicat que «en el cas de les Pedres de la Memòria no tenim constància que s’estigui avançant en la seva instal·lació». El passat juny la Comissió Tècnica de Memòria i Reconeixement Democràtic de les Illes Balears, va acordar aprovar el llistat elaborat per la Direcció General de Memòria Democràtica i instar aquesta a començar els tràmits per tal d’encarregar les noves Pedres de la Memòria. En el cas de Palma, són 18 les pedres sol·licitades. Després de 8 mesos de la seva aprovació aquest reconeixement encara no ha arribat.

Coll ha explicat que «resulta contradictori veure com el PP, a la Comissió el de Serveis a la Ciutadania, vota a favor d’instar al Govern de les Illes Balears a instal·lar aquestes pedres, i després comprovar com el batle Jaime Martínez no assisteix a l’homenatge a Emili Darder, un batle democràtic, igual que ho és ell, i que va pagar amb la seva vida la defensa de la democràcia i la llibertat. Sense oblidar que tant PP com VOX volen derogar la Llei de Memòria Democràtica de les Illes Balears».

Coll ha explicat que el projecte de Pedres de la Memòria neix d’un mandat que es basa en una resolució de l'Organització de Nacions Unides: ni impunitat, ni oblit. «Garantir el dret a la veritat, a recordar i a saber és un imperatiu ètic i un deure irrenunciable. La Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes Balears va representar un pas ferm en aquesta direcció, establint mesures concretes per protegir la memòria col·lectiva i els drets fonamentals», ha declarat la regidora.

«Davant la manca d'acció i compromís dels governs de PP i VOX a les principals institucions de Mallorca i de les Illes Balears, MÉS per Palma ha presentat una proposta d'acord al Ple de l'Ajuntament de Palma per exigir avançar en el record i el reconeixement de les víctimes de la dictadura franquista», ha conclòs Coll.