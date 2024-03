MÉS promourà un recurs d’inconstitucionalitat si l’amnistia en rústic del Govern és aprovada

MÉS per Mallorca promourà un recurs d’inconstitucionalitat si l’amnistia en rústic anunciada pel Govern és aprovada per «vulneració de la normativa i de la igualtat de les persones davant la llei». Així ho ha anunciat en roda de premsa el coordinador general de la formació ecosobiranista, Lluís Apesteguia, qui ha denunciat que cada vegada que el PP governa legalitza les infraccions comeses en sòl rústic, enviant el missatge «vengui, construeixi i el PP li arreglarà el problema». Apesteguia ha defensat així mateix la necessitat d’un replantejament envers el sòl rústic i retornar-lo a aquells usos que li són propis: els agrícoles i ramaders.

«Mallorca no pot ser un solar», ha afirmat el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. Apesteguia ha lamentat l’amnistia en rústic anunciada pel Govern i ha assegurat que cada vegada que governa, el Partit Popular legalitza les infraccions comeses en sòl rústic. «El nou eslògan turístic del PP podria ser el de ‘vengui, construeixi i no passi pena, que tard o d’hora el PP tornarà a governar i li arreglarem el problema’. Se’n riuen de la gent que compleix la normativa beneficiant als de sempre».

Així mateix, Apesteguia ha denunciat que el Govern abusa de la figura del decret llei per botar-se el procediment d’una llei perquè saben que cap jurista donaria el seu aval a l’amnistia en rústic. «Quina urgència té legalitzar obres que s’han fet botant-se la normativa i el planejament urbanístic?». En aquest sentit, el coordinador general de MÉS per Mallorca s’ha demanat «quin sentit té que els ajuntaments i els consells insulars aprovin normativa urbanística si, tanmateix, ha d’arribar el PP i legalitzar tot el que s’ha fet de manera irregular? Amb quina cara mirarà el Govern a aquelles persones a qui se’ls hi ha tomat cases per incomplir la normativa?»

A més, Apesteguia ha defensat la necessitat de fer un replantejament sobre el sòl rústic i retornar-los a aquells que li són propis: els agrícoles i ramaders. «Els pagesos han de deixar de plantar a solars. I no només són solars aquells que tenen dues quarterades. És que tot és solar perquè el PP, al final, t’ho arregla».

Per aquest motiu, si finalment s’aprova l’amnistia en rústic, MÉS per Mallorca ha anunciat que promourà un recurs d’inconstitucionalitat per vulnerar la normativa i la igualtat de les persones davant la llei.