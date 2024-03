Més per Menorca rebutja frontalment la proposta del PP de permetre el lloguer turístic en rústic

Aquest dilluns, al ple del Consell de Menorca, el portaveu de Més per Menorca, Josep Juaneda, ha marcat la posició del partit menorquinista amb relació a la proposta del Partit Popular de permetre el lloguer turístic en zones rústiques. En aquest sentit, Juaneda ha expressat que «no ens sorprèn que el PP vulgui omplir fins al darrer racó de la nostra illa de turistes» i ha lamentat que «la seva aposta per al camp de Menorca sigui precisament treure la pagesia de casa seva».

A més, Josep Juaneda ha criticat que les intencions del PP «es fan molt enfora de la diversificació econòmica tan necessària per al futur de les famílies treballadores de l'illa, ja que en tost de fer feina per posar límits a la massificació, es dediquen a ampliar el nombre de places per als turistes».

Juaneda ha recordat al PP que «no estan fent cap passa per limitar l'entrada de vehicles i pretenen aixecar la moratòria de places turístiques, açò només són dos exemples de com volen que la nostra illa continuï depenent completament del turisme».

El portaveu menorquinista ha retret que «el senyor Vilafranca vol omplir els galliners de turistes». Juaneda ha aprofitat aquest acudit per posar en relleu que «aquesta ocurrència del PP només respon a les directrius d'algunes persones per defensar els seus interessos econòmics».

Per a tancar la seva intervenció, Juaneda ha fet menció a l'artista Rudymentari per la seva cançó 'Terra', ja que com ha explicat el conseller, «aquesta cançó xerra de la importància de la pagesia a Menorca com a forma de vida per cuidar la nostra terra» i ha recitat com diu un vers «la terra serà pagesa o no serà».