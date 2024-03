El Pi no vol més grans superfícies comercials a les entrades de Palma

Els consellers d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Antoni Salas i Magdalena Vives, i la portaveu de la formació a Palma, Catalina Barceló, han presentat una moció per demanar que no es construeixin més superfícies comercials, ni es puguin ampliar les existents, a les entrades de Palma. «Tenim cinc grans superfícies a les entrades de Palma i no en necessitam més», assegura el portaveu Salas.

«Les grans superfícies comercials aglomeren tendes de grans marques que desterren els petits comerciants de tota la vida a un segon nivell. És necessari donar un suport total al comerç local i de proximitat, i que aquest estigui dins la ciutat per donar dinamisme i vida a les àrees comercials del poble», explica Salas.

«Per això, reclamam que tant el Consell de Mallorca com el Govern de les Illes Balears adoptin les mesures necessàries per impedir que a les entrades i sortides de Ciutat s’autoritzin noves grans superfícies o ampliar les existents», insisteix. «Ambdues institucions tenen competències per dur-ho a terme», assegura Salas.

Per altra banda, Salas també ha reclamat a l’administració que dinamitzi i potencii el comerç de proximitat. «El comerç ha de ser un instrument de cohesió social i mantenir vius els pobles i les ciutats», ha sentenciat Salas.

«A més no entenem que ara l’esquerra vulgui aturar l’ampliació d’Alcampo quan ha governat durant 8 anys i no ha fet res per aturar-ho», assegura el portaveu.

La portaveu d’El Pi Palma, Catalina Barceló, ha aprofitat per demanar que no es facin més centres comercials a les entrades de Palma. «Les entrades a Palma estan col·lapsades i les grans superfícies no fan més que magnificar-ho», ha sentenciat.