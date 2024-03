L’acord per l’amnistia vol tancar en fals el procés polític independentista, diu l'ANC

L'Assemblea Nacional Catalana ha emès un comunicat en el qual expressa la seva valoració de l'acord per la llei d'amnistia signat per Esquerra Republicana i Junts amb el Partit Socialista Obrer Espanyol, que ha estat aprovat per la Comissió de Justícia del Congrés i que haurà de ser ratificat per les corts espanyoles.

Segons l'ANC, «l'amnistia pactada no soluciona el problema de fons que és el reconeixement del dret a l'autodeterminació i el respecte per part de l'Estat a la declaració d'independència de Catalunya, malgrat que pugui suposar un alleujament personal per a algunes de les persones encausades. Ja va passar amb l'amnistia del 1977, que va deixar indemnes els crims del franquisme i va mantenir el sistema polític i judicial en mans del franquisme sociològic».

L'organització independentista també considera que «aquesta amnistia del 2024 li treu responsabilitat a l'Estat espanyol respecte a tota la repressió desfermada contra l'independentisme. Vol tancar en fals el procés polític independentista i l'Assemblea no ho permetrem. És una llei trampa que implica que dels més beneficiats puguin ser els policies espanyols encausats, ja que pels independentistes se sol·licitaran nombroses prejudicials al TJUE i en quedaran molts exclosos. Tots els casos seran revisats individualment, i per això tots els represaliats queden a menester del poder judicial espanyol, amb un biaix que no cal ni comentar».

Per a l'ANC, «l'única veritable amnistia és la independència de Catalunya i els represaliats ho són perquè la classe política catalana no va voler fer efectiva la independència. Només hem avançat des de la unilateralitat, com ho férem i guanyàrem el Primer d'Octubre, i només amb la unilateralitat aconseguirem una veritable amnistia, fent efectiva la independència».

«Aquesta amnistia és interpretada per part de l'Estat com una rendició, 'una reconciliació', la 'pacificació' i la 'normalització' de Catalunya com una llei de punt final al procés polític per la independència que va tenir un dels seus punts culminants el Primer d'Octubre de 2017» afirmen des de l'ANC i afegeixen que «els partits catalans que han pactat aquesta llei també estan fent difusió d'aquesta interpretació ajornant sine die qualsevol projecte d'independència. Amb aquesta intenció es torna a posar sobre la taula un referèndum acordat. Qui més guanya amb aquesta amnistia és l'Estat espanyol, que pretén diluir el moviment independentista, debilitar-lo i liquidar-lo. No ho permetrem. Continuarem posant de manifest que l'única resolució del conflicte polític serà quan a Catalunya exercim el dret a l'autodeterminació per decidir la creació d'un estat independent».

L'Assemblea «no accepta» aquest «punt final», ni «aquesta rendició» i manté «la voluntat intacta de fer efectiva la independència com a continuació del referèndum del Primer d'Octubre i de les majories absolutes reeditades al Parlament de Catalunya en favor de la independència». «Malauradament, aquesta amnistia debilita totes les causes al Tribunal Europeu de Drets Humans just quan teníem l'Estat espanyol contra les cordes a la justícia internacional i en cap cas posa fi a la repressió, voluntat clara de l'Estat espanyol envers el nostre moviment», lamenten des de l'ANC.