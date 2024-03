Més per Menorca s'oposa a reduir el projecte del nou centre d'FP d'Es Castell

La nova executiva de Més per Menorca, elegida en el III Congrés del partit, ha celebrat la primera reunió aquest dissabte a Ciutadella. En aquesta reunió, un dels temes que s'han tractat ha estat la intenció del PP de reduir el projecte del nou centre de Formació Professional que s'ubicarà als antics quarters de l'Esplanada d'Es Castell.

Al llarg d'aquesta setmana membres de l'executiva també s'han reunit amb Som Es Castell per «conèixer de primera mà» la situació i recollir les demandes de l'agrupació sobre aquest tema per traslladar-les a la reunió celebrada aquest dissabte.

En aquest sentit, el partit menorquinista s'ha «oposat de manera unànime» a la reducció del projecte, ja que l'executiva considera que «és un projecte clau per a la dinamització d'Es Castell com a municipi i imprescindible per a avançar en la diversificació econòmica de Menorca».

El coordinador general de Més per Menorca, Josep Juaneda, ha explicat que «no es pot menysprear la Formació Professional, tot el contrari, són incalculables les raons que ens obliguen a potenciar-la: permet que l'oferta formativa estigui al nivell que els joves menorquins es mereixen, obre les portes al relleu generacional en sectors laborals que ara es troben estancats i promou sectors econòmics que impulsen la diversificació econòmica».

Per concloure, Juaneda ha criticat que «el PP segueix amb el mateix modus operandi de sempre, més aparcaments i asfalt, a canvi de menys oportunitats per a la ciutadania de Menorca».