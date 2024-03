MÉS per Campos es proposa el 'Repte Verd'

MÉS per Campos afirma que «El canvi climàtic ja és aquí. El canvi a gran escala i a llarg termini en els patrons meteorològics i en la temperatura mitjana del planeta, no és cap broma», es proposen allò que anomenen 'Repte Verd': «volem presentar a cada Plenari, Mocions 'verdes', que impliquin una millora ecològica per alentir aquesta situació».

Aquest 'Repte Verd' ha de ser, també, «una campanya de conscienciació del canvi climàtic, perquè a Campos i arreu es necessita sensibilitzar als ciutadans que fins i tot, un detall individual, és útil».

Per al proper plenari del mes de març, presentaran 3 mocions en aquesta línia.

La primera: «Creació d’un Pla de Gestió del litoral de Sa Ràpita. La primera línia de Sa Ràpita es un espai ric amb biodiversitat de planta mediterrània, conformant una línia de garriga amb mates, ullastres i una infinitat de plantes creant un espai natural just davant la mar. Un paisatge digne de protegir».

La segona: «Fer gratuït el bus llançadora de Sa Barralina a Ses Covetes. Els busos llançadora presenten una alternativa de mobilitat sostenible per a alleugerir la saturació de cotxes que sofreixen els espais naturals de Mallorca durant els mesos d'estiu».

I la tercera: «Instal·lació progressiva de plaques solars als edificis municipals. Els pressupostos de l’Ajuntament de Campos pel 2024, van patir un increment (vs 2023), de quasi cent mil euros en consum elèctric d’edificis municipals. Hem d’apostar per les energies renovables i instal·lar plaques fotovoltaiques a tots els equipaments municipals progressivament, contribuint així a reduir els consums d’energia i els beneficis mediambientals que això comporta».

Des de MÉS per Campos també anuncien que «portarem a terme, xerrades i accions al nostre municipi, per tal de compartir amb els campaners i campaneres la necessitat de canviar d’hàbits».