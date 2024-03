MÉS rebutja el «caprici» del PP per a reconvetir Gesa en un museu i critica les obres projectades a un edifici catalogat

Els portaveus de MÉS per Mallorca al Consell i a l'Ajuntament de Palma han rebutjat les intencions del govern de Cort d'alterar la fesomia actual de l'edifici de Gesa, suprimint plantes i foradant espais per a poder instal·lar un museu a l'interior. Tant Jaume Alzamora com Neus Truyol han censurat «el caprici» del batle Jaime Martínez i han qualificat de «despropòsit» l'actuació prevista a un edifici catalogat. De fet, MÉS ha demanat a les dues institucions desistir d'aquest projecte.

Des de MÉS per Palma, Neus Truyol ha remarcat que la reconversió de l'edifici de Gesa ideada pel PP comportarà una despesa que podria arribar als 80 milions d'euros. Una inversió, ha assenyalat, «només pensada des de l'òptica turística». Així, ha recordat que el model del PP està basat en el de la ciutat de Màlaga: «Volen una ciutat franquícia amb el que això suposa per a la pèrdua de la identitat; un model pensat per als visitants i no per als residents». En aquest sentit, la portaveu de MÉS per Palma ha insistit a assenyalar que «les polítiques de Martínez i Galmés expulsen els palmesans dels seus barris perquè vinguin més visitants. Una Palma que només poden gaudir i pagar els turistes. Només els interessen els grans pelotazos urbanístics que just beneficien els grans interessos econòmics».

En el cas del Consell, Jaume Alzamora, ha recordat que l'edifici de Gesa és obra de l'arquitecte Ferragut, Fill Il·lustre de la institució, i ha remarcat que «no té cap justificació destrossar una de les seves obres més icòniques. De fet, va ser reconegut com a Fill Il·lustre de Mallorca, «precisament, per la genialitat de l'obra que ara el PP vol destrossar». Segons Alzamora, el Consell de Mallorca, titular de les competències en matèria de patrimoni, no pot consentir «una agressió com la que hi ha prevista»: «Demanarem a la comissió de Patrimoni que faci un seguiment exhaustiu i que en tot cas impedeixi esbucar cap planta de l'edifici».

El portaveu ecosobiranista al Consell ha assegurat que «l'obsessió del PP per arrasar amb tot no té límits, ja sigui l'obra d'un arquitecte il·lustre mallorquí, el medi ambient o el territori. El PP no farà mai res que beneficiï el patrimoni històric de Mallorca i sobretot res que faci més fàcil la vida dels mallorquins i mallorquines».