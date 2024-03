El Govern no pensa limitar el preus del lloguer perquè assegura que «als propietaris no els compensa»

La consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal, ha afirmat que no pensa limitar el preu del lloguer a les Illes Balears, en resposta a la pregunta formulada en la sessió de control al Govern del Ple del Parlament d’aquest dimarts pel diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, que demanava a l’executiu si aplicaran la Llei estatal d’Habitatge per a declarar Mallorca com a zona tensionada i limitar així els preus del lloguer. Vidal ha assegurat que limitar els preus «no compensaria als propietaris» i que l’accés a l’habitatge «s’arregla amb més oferta».

«Quant més han de pujar els preus perquè vostè deixi de basar la seva política en la ideologia i comenci a garantir el dret a l’habitatge i la funció social del sòl? Pensen limitar els preus de lloguer?», ha demanat el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, a la consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat.

«Què passava al 2006 en ple boom de la construcció? Hi havia molta oferta. Funcionava bé el mercat immobiliari el 2010 o el 2013? Hi havia moltes cases buides! I això no va suposar preus més baixos», ha remarcat Rosa. «Sap el que no funciona? Cobrar poc, fer molta feina i tot i així no poder pagar un lloguer. Perquè, per molt que li costi d’entendre a la senyora Prohens, les Illes Balears no som un territori on els qui s’esforcen deixen una casa a vorera de mar als seus fills, sinó una terra on la gent es deixa la pell per pagar un lloguer i poder arribar a finals de mes», ha recordat Rosa.