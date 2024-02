MÉS per Marratxí denuncia el doble discurs de PP-VOX: «Al Consell voten a favor del parc fotovoltaic de Son Sales i a l'Ajuntament, en contra»

MÉS per Marratxí ha criticat la «incoherència» de PP i VOX en relació amb el projecte del parc fotovoltaic de Son Sales, ja que en el Consell de Mallorca els partits s'han mostrat a favor, mentre que a l'Ajuntament, la postura és contrària.

Segons ha assenyalat la formació ecosobiranista, aquest dijous, els grups del PP i VOX en la institució insular han donat suport a un informe favorable al projecte, que contempla instal·lar 60.000 plaques solars en 25 hectàrees de sòl rústic protegit.

D'altra banda, PP i VOX a l'Ajuntament tenen un «discurs oposat» sobre aquest projecte. Una qüestió que, segons MÉS per Marratxí, «fa patent la incoherència dels dos partits en funció de la institució que representen».

La portaveu ecosobiranista de Marratxí, Aina Amengual, ha apuntat que segons la institució, PP i VOX «tenen un discurs o un altre», remarcant que això és «enganyar la ciutadania».

En aquest sentit, ha criticat que tots dos partits vulguin «generar dubtes» emparant-se en lleis de 2019. «El Consell ha de prioritzar la protecció i ha de fer prevaler les Normes Subsidiàries de Marratxí, ja que qualifiquen Son Sales com a zona d'alt valor paisatgístic», ha assenyalat, considerant que «no té sentit que emetin un informe favorable i passin la pilota a l'Ajuntament».

Cal recordar que el ple municipal de febrer va rebutjar una moció presentada per MÉS per Marratxí que instava el Consell a modificar el Pla Territorial Insular. La formació demanava prohibir nous usos turístics i residencials en sòl rústic i iniciar la tramitació corresponent per a regular i zonificar la construcció i instal·lació de parcs fotovoltaics en tota l'illa.