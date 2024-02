El Pi: «És urgent que es torni a posar en marxa la borsa de places turístiques»

El protaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha manifestat la «necessitat» de tornar a obrir la borsa de places turístiques. «Una de les primeres mocions que El Pi va presentar al Consell aquesta legislatura va ser la recuperació de la borsa de places i el Consell així ho va aprovar», explica Salas a la Fira d’Habturalia organitzada per HABTUR, patronal del lloguer vacacional a les Illes Balears.

«Però d’això fa més de mig any i encara no hi ha res fet. Per això, exigim al Partit Popular que compleixi amb allò que va dictaminar el Ple de la institució i restauri aquesta borsa», insisteix el conseller.

«El Pi sempre s’ha posicionat en el lloguer vacacional. Hi ha d’haver equilibris, obrir borsa i que es puguin intercanviar les places», assenyala Salas. «L’any passat PSOE i MÉS varen tancar la borsa i ara pareix que el PP no la vol obrir, hem d’afavorir aquesta rotació de places entre particulars i per això és necessari que es torni a obrir la borsa», remarca.

«El lloguer vacacional, a més, afavoreix altres sectors com la restauració, la neteja, la construcció… És important per donar una riquesa a les famílies de les nostres Illes», insisteix Salas.

Un altre tema que ha sortit a la tertúlia ha estat la massificació turística: «No podem criminalitzar el lloguer vacacional i fer-lo responsable de la masificació turística», explica Salas. «El problema és el lloguer il·legal, que no està regularitzat. Aquest és el que s’ha de perseguir, multar i eliminar», ha sentenciat.