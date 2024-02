Josep Juaneda, nou coordinador de Més per Menorca: «Tenim al davant reptes transcendentals»

El III Congrés de Més per Menorca ha tingut lloc aquest dissabte al Mercadal. El partit menorquinista ha aprovat tres ponències: la ideològica, l'estratègica i la modificació dels estatuts.

El partit ecosobiranista també ha renovat la seva direcció. En aquest sentit, la nova Comissió Executiva estarà constituïda per:



Coordinació general: Josep Juaneda.

Secretaria d'Organització: Esteve Barceló.

Secretaria d'Actes: Marisa Álvarez.

Secretaria de Finances: Josep Castells.

Vocalia d'Acció Institucional: Noemí García.

Vocalia de Relació amb Entitats: Raquel Marquès.

Vocalia de Formació: Emma Navarro.

Vocalia d'Activitats: Mateu Berenguer.

Vocalia de Relacions Exteriors: Maite Pons.

Vocalia de Continguts i Programes: Andreu Servera.

Per altra banda, també s'ha renovat la Comissió Ètica i de Garanties que estarà formada per: Maite Salord, Josep Carreres i Damià Coll.

Segons la formació, la nova executiva compta amb dues qualitats que cal assenyalar, per una banda, «un important relleu generacional» i per l'altra, «la pluralitat i paritat dels diferents perfils dels i les integrants».

El III de la formació menorquinista ha comptat amb el suport de múltiples representants dels «partits germans» com el BNG, ERC, EH-Bildu, Gent per Formentera, Ara Eivissa i MÉS per Mallorca. També ha assistit a l'acte la presidenta d'ALE, Lorena López.

El nou coordinador general, Josep Juaneda, ha manifestat que «tenim al davant reptes transcendentals per al futur de la nostra societat com la crisi climàtica, la massificació turística, l'habitatge i un treball digne per a les persones». Per tot això, Juaneda ha assegurat que «treballarem perquè el 2027 la papereta de Més per Menorca sigui la de la majoria dels menorquins i menorquines».