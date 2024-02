Més per Menorca i MÉS per Mallorca recorreran l’acord per a castellanitzar el Parlament i en demanaran informes jurídics

Més per Menorca i MÉS per Mallorca registraran un escrit al Parlament perquè la Mesa reconsideri l’acord adoptat pel Partit Popular i VOX per a imposar el castellà a la cambra i sol·liciti informes jurídics als lletrats de la cambra i a la Universitat de les Illes Balears (UIB). Les dues formacions ecosobiranistes alerten que l’acord vulnera l’Estatut d’Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística.

El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha recordat que, si bé l’impulsor és el president del Parlament, Gabriel Le Senne (VOX), la proposta «s’ha aprovat amb el suport necessari del PP, que haurà d’explicar als ciutadans aquest arraco- nament al català». En definitiva, ha dit, els menorquinistes «rebutjam completament aquest nou intent d’esborrar la llengua pròpia».

Per la seva banda, el portaveu del grup parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha assegurat que «PP i VOX menteixen quan diuen que cerquen donar nous drets, perquè mai no hi ha hagut cap castellanoparlant discriminada a la cambra». «L’acord de PP i VOX per imposar el castellà al Parlament és il·legal i només respon a la voluntat d’arraconar el català. Des de MÉS per Mallorca farem tot el que estigui al nostre abast per evitar-ho», ha afirmat Apesteguia.

Així, les dues formacions ecosobiranistes registraran un escrit al Parlament en el qual denuncien que l’acord per a imposar el castellà a la cambra entra en contradicció amb la normalització lingüística de la llengua catalana i, específicament, contra alguns dels preceptes de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i de la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears.

Per aquest motiu, demanaran a la Mesa que reconsideri la decisió adoptada pels membres de PP i VOX en la sessió d’aquest dimecres. Així mateix, l’escrit instarà la Mesa a sol·licitar als lletrats de la cambra l’emissió d’un informe jurídic i a la Universitat de les Illes Balears un informe sobre l’ajustament d’aquesta proposta a l’Estatut, a la Llei de normalització lingüística i als objectius de normalització lingüística. Cal recordar que, d’acord amb l’article 35 de l’Estatut d’Autonomia, la Universitat de les Illes Balears és la institució oficial consultiva per a tot el que es refereix a la llengua catalana.