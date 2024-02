La directora d'IB3, sota sospita per dos contractes menors a l'empresa que va fundar

El director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Balears, Albert Salas, i els diputats del PSIB han protagonitzat aquest dijous un enfrontament verbal en la comissió de control a IB3 a compte de dos contractes menors adjudicats des del Consell de Mallorca a una agència de comunicació fundada per la directora d'IB3 Televisió, Mar Comín.

El PSIB ha cridat l'atenció sobre aquests contractes, el valor dels quals suma uns 29.000 euros, perquè els anuncis d'adjudicació es varen publicar quan Salas ja havia revelat els noms del seu equip directiu, amb Comín al capdavant de la TV i Daniel Barjacoba en la ràdio pública; i aquest últim havia exercit fins llavors com a cap de premsa del president del Consell, Llorenç Galmés.

Per això, el PSIB ha afirmat que IB3 no ha de ser «un club d'amics que s'adjudiquen entre ells contractes menors a dit», amb «presses» i en «temps de descompte» quan «ja sabien que en dies passarien a ser part de la cúpula d'IB3». Els socialistes consideren que això «no és ètic ni estètic»: «I no sé si és legal, però això ja ho aclarirem en un altre moment», ha rematat Pilar Costa.

Jacobo Varela (PP), president de la Comissió, ha esbroncat la diputada per utilitzar la seva intervenció per a insistir en aquest tema quan la pregunta presentada versava sobre els canvis de programació. En el seu torn, la representant del PP Sandra Bonet ha mostrat el seu suport a Salas lamentant «que l'oposició sembla més preocupada per fer atacs personals que no una comissió de control».

En les seves rèpliques, Salas ha recriminat al PSIB les seves insinuacions, que en un altre punt de la comissió ha qualificat de «calúmnies». El director de l'ens ha mostrat el seu disgust per les paraules dels diputats socialistes, als quals ha demanat no convertir la comissió parlamentària «en un xou»: «No sabia que havia vengut a un Jutjat», ha postil·lat.

Així, Salas ha negat que aquells contractes els realitzàs personalment Barjacoba, advertint que «en periodisme almenys s'ha de contrastar». De fet, des de l'equip directiu matisen que els contractes els va adjudicar la Direcció Insular de Comunicació, que és aliena al departament de Presidència al qual estava adscrit l'actual director de la ràdio.

El director general d'IB3 també ha remarcat que quan va comunicar a Barjacoba la seva intenció que dirigís IB3 Ràdio, no el va informar que Comín prendria les regnes de la televisió, ja que va haver-hi «un lapse de temps bastant ampli entre una decisió i una altra».

Declaracions de béns

El PSIB i Salas també han discutit per les declaracions de béns que han de presentar els alts càrrecs. El diputat Ares Fernández ha criticat que el director general no hagi publicat en l'Oficina Anticorrupció la seva declaració de béns malgrat que ja porta tres mesos en el càrrec.

Salas ha assegurat que ell ha lliurat les seves declaracions però desconeix el motiu pel qual no s'han publicat. «Les hi puc passar per whatsapp ara mateix», li ha dit al diputat del PSIB, anticipant-li que «no hi trobarà molta cosa».