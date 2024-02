Podem du al Congrés espanyol la polèmica decisió del Ministeri de Defensa sobre el Parc Natural de Ponent

El Ministeri de Defensa espanyol haurà de respondre per escrit les preguntes realitzades per Podem en relació amb la polèmica decisió de rebutjar la incorporació de la finca de Rafeubetx al Parc Natural de Ponent. Així ho ha comunicat aquest matí el portaveu de Podem a les Illes Balears, Jesús Jurado, mitjançant una nota de premsa.

Jurado assenyala la preocupació «tant per la negativa del Govern de l'Estat a incloure Rafeubetx, com també per la facilitat amb què el Govern del PP ha acceptat aquesta negativa». Jurado ha criticat així el Govern de Prohens i s'ha referit al PP com a «un partit que ha fet molt poc per la conservació de la natura i molt per la seva destrucció».

Aquestes són les raons, segons Jurado, que han motivat Podem Illes Balears a vehicular a través dels diputats de la formació a Madrid «una bateria de preguntes al Ministeri de Defensa, propietari dels terrenys, per a esbrinar les seves veritables intencions i veure si hi ha la possibilitat de tirar endavant un parc natural molt necessari a l'oest de Mallorca, tenint en compte la degradació a què ha estat sotmès en les darreres dècades a causa d'una sobreedificació monstruosa i una greu saturació de les seves zones marines».

Jurado ha declarat que Podem Illes Balears vol conèixer «el motiu real pel qual s'ha negat la inclusió del Rafeubetx al projecte del Parc de Ponent i si existeix realment alguna intenció de posar en venda al mercat immobiliari l'esmentada finca, com ja va passar amb el Cap Enderrocat, on ara hi ha un hotel de 5 estrelles i es prohibeix el pas a la gent». «A més, volem saber si hi ha la possibilitat que el Govern central s'assegui a negociar amb les institucions públiques de les Illes i quines mesures de protecció de la naturalesa, la biodiversitat i el patrimoni està prenent el Ministeri de Defensa a les seves propietats a les Balears».

«En definitiva el que volem saber és si el Ministeri de Defensa està per la tasca de cooperar en la creació del Parc Natural de Ponent i si és així començar a pressionar al Partit Popular perquè s'assegui a negociar», ha resumit Jurado, al·legant que la ciutadania mereix la creació «d'una zona natural de valor excepcional, que ha de ser conservada i protegida».