El senador Juanjo Ferrer defensarà l'augment del plus d'insularitat per als docents d'Eivissa i de Formentera

El senador d'Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, s'ha reunit aquesta setmana amb representants de l'STEI per tal d'abordar les principals problemàtiques i reptes que afronta el sector de l'ensenyament a les Balears. La falta de professors i mestres, el problema de l'habitatge, els complements salarials i el polèmic pin parental són els principals assumptes tractats a la trobada, celebrada a la seu del sindicat a Eivissa. Varen participar-hi els representants de l’STEI Ensenyament Joana Tur i Ricard Santafé, el secretari territorial de l’STEI Intersindical, Pere Lomas, i la representant d’Administració Autonòmica, Melani Socías.

Els professionals de l'ensenyament varen explicar al senador que en aquests moments falten aproximadament 100 places de professor per cobrir a Eivissa i una quinzena a Formentera. «Com passa en altres molts sectors, els preus excessius de l'habitatge són el principal escull a l'hora d'animar professionals d'altres illes i indrets de la resta de l'Estat a venir a les Pitiüses», denuncien.

Mestres i professors cobren un plus d'insularitat de l'Estat, però que és molt inferior al que reben docents de Canàries, Ceuta i Melilla. Per aquest motiu, el senador s'ha compromès a treballar per tal d'aconseguir una millora en aquest complement «que sigui just per a tothom i suposi una ajuda real per tal de compensar la dificultat i la carestia del preu de l'habitatge a Eivissa i Formentera, que és molt superior a altres indrets on reben un plus molt més alt», ha dit Ferrer.

En línia amb el que opinen els representants sindicals, Ferrer també es va mostrar contrari a la proposta del Govern de pagar un plus de 400 euros només als docents que es traslladin a Eivissa i Formentera, perquè suposa «una discriminació per als que resideixen a les illes, i que també pateixen la greu problemàtica de l'habitatge», va dir. «Aquests complements salarials han de ser justos i beneficiar tant als docents com als auxiliars tècnics d’educació i als administratius», afegeix el senador.

D'altra banda, durant la reunió els docents varen mostrar la seva preocupació per les acusacions d'adoctrinament que estan rebent per part de sectors de la ultradreta i de l'anomenat pin parental, que vol fomentar que les famílies puguin 'vetar' la participació dels seus fills en determinades activitats a les escoles i als instituts. «El pin parental suposa crear un problema on no n'hi ha i evitar que part de l'alumnat rebi, per exemple, educació sexual o determinades activitats en favor de l'ús del català», ha assegurat Ferrer qui s'ha mostrat totalment en contra d'aquesta proposta impulsada per PP i VOX i que també té el rebuig frontal de la comunitat educativa.

Pel que fa a l’ús del català, el senador s’ha referit també a la Llei que VoOX va forçar a aprovar al PP per tal de fomentar la segregació lingüística a les aules. Ferrer creu que, a la pràctica, tots els centres públics d’Eivissa i Formentera continuaran utilitzant el català com a llengua vehicular, per la qual cosa els intents de l'extrema dreta de segregar l’alumnat entre català i castellà «estan abocats al fracàs».