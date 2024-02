El Pi: «Basta d’extremismes de VOX que només serveixen per a desestabilitzar la societat de les Illes»

El president d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, demana al Govern de Marga Prohens que posi «ordre» al Parlament. «No podem viure dins un plató de televisió, on només s’escolta al que més crida, al que fa més caos i a qui no proposa res per al benefici de les Illes Balears», explica el president de la formació en referència a la situació de VOX i la crisi que està provocant l'extrema dreta al Parlament.

«Cada setmana hi ha qualque cosa nova», explica Gili. «El Pi sempre ha apostat per fer la feina d’una manera centrada i amb sentit comú. Però per desgràcia les grans cadenes de televisió i grans mitjans només donen veu als que més criden no als que proposen mesures en positiu i pel bé de la societat», insisteix Gili.

«Ara toca a Prohens decidir si vol seguir submisa a les exigències de VOX, dels seus díscols, o cercar altres companys de viatge». «Aquest extremisme ens farà molt de mal. Partits com VOX només ens separa i ens enfronta els uns als altres. Els extremismes són xerecs i per això feim una crida per combatre’l. La sang només du sang i aquest no és el camí», ha sentenciat Gili.