MÉS per Palma insta el batle de la ciutat a explicar com afectarà la crisi de VOX al pacte de govern de Cort

Davant la crisi interna de l'extrema dreta, MÉS per Palma insta a Jaime Martínez a explicar públicament com afectarà el Pacte de govern de Palma. La formació ecosobiranista considera que els fets que es varen produir el passat dilluns posen en perill l'estabilitat del govern municipal.

La portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha manifestat aquest dimarts la seva preocupació sobre que VOX traslladi els seus problemes interns a la ciutadania de Palma: «el govern de l'Ajuntament pot quedar compromès. Recordam que el Partit Popular està en minoria. Ha quedat demostrat que VOX com a partit no és de fiar. El Pacte de Retrocés ha convertit les institucions en un show permanent, amb girs de guió, votacions duites al límit i xantatges i coaccions».

Truyol denuncia la irresponsabilitat de Martínez per haver signat un Pacte de sang amb l'extrema dreta: «el batle va triar el sectarisme i l'acord amb VOX. Ara en veim el resultat. El PP ens va vendre la llibertat i ens ha duit al caos. El batle està segrestat per un partit kamikaze i en descomposició».

Davant aquesta situació, Truyol ha conclòs que «Martínez era conscient de qui eren els seus socis. Va decidir vincular el seu futur polític amb ells i ara en pot pagar les conseqüències. És un govern en minoria, feble i que ens ha duit a tots a la deriva. La ciutadania de Palma no mereix això».