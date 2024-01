CUP: «S'ha de tornar a situar el català com a única llengua vehicular per protegir els centres dels atacs jurídics»

La CUP-NCG ha instat a Esquerra Republicana i En Comú Podem a retirar l'esmena a la totalitat sobre la proposta de modificació de la llei d'educació amb relació al català. Una iniciativa que els anticapitalistes porten en aquest ple perquè asseguren veuen amb preocupació com «la llengua catalana està en retrocés».

A més, segueix «l'ofensiva judicial, de la mà de l'extrema-dreta per imposar menys català a l'escola, més castellà i enterrar definitivament la immersió lingüística». Així ho ha explicat la diputada de la CUP-NCG, Nogay Ndiaye, en roda de premsa al Parlament on ha demanat el suport als grups parlamentaris perquè facilitin la tramitació de la llei per poder obrir el debat sobre l'ús del català al Parlament.

En aquest sentit, els independentistes han explicat que el seu principal objectiu és que el català sigui l'única llengua vehicular a l'escola i garantir que tot l'alumnat tingui accés a l'aprenentatge d'aquesta. I per aconseguir-ho consideren que és imprescindible que prosperi la seva proposta: «Retirin les esmenes a la totalitat, votin en contra de les esmenes dels partits de dretes i d'extrema dreta espanyols que volen acabar amb la llengua», ha exigit Ndiaye a Esquerra Republicana i els Comuns. Qui també els ha demanat que permetin el debat perquè puguin comparèixer mestres, sociolingüistes, experts en la matèria, entre altres: «Cal obrir un debat públic sobre l'ús del català a l'escola i també sobre el dret de l'alumnat d'aprendre llengua catalana».

Una propsta que arriba mig any després que Junts, ERC, el PSC i els Comuns aprovessin la seva modificació de la llei d'educació per respondre a la sentència del TSCJ respecte a la imposició del 25% de castellà. Una iniciativa que es va fer per un tràmit d'urgència i per lectura única, «no pot ser que una qüestió fonamental i estratègica com la llengua a l'escola es decideixi a correcuita, amb un nyap jurídic i que a més no ha funcionat», ha criticat la diputada. A part, d'assegurar que aquesta modificació no ha complert els seus objectius perquè aquelles escoles en les quals hi va recaure la sentència del 25% continuen obligades a aplicar-la. «S'ha de tornar a situar el català com a única llengua vehicular per protegir els centres dels atacs jurídics amb un sol projecte lingüístic per a tots els centres redactat i aprovat pel Departament», ha sentenciat la diputada.