El Govern transfereix més de 14 milions d'euros al consell per arreglar les infraestructures hídriques que perden aigua

El Govern ha signat aquest divendres un acord de col·laboració amb el Consell Insular de Mallorca, mitjançant el qual la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua transfereix a la institució insular una partida de 14.296.000 euros destinats a la millora de les infraestructures hídriques de l’illa. Amb la signatura del conveni del Pacte per l’Aigua, el Consell Insular disposa d’una línia específica d’ajuts per al cofinançament d’actuacions destinades a garantir el subministrament urbà d’aigua a la població.

Aquesta col·laboració entre el Govern i el Consell Insular de Mallorca permetrà la implementació de diverses accions clau per millorar el subministrament d’aigua, incloent-hi la detecció i la reparació de fuites, la instal·lació de comptadors digitals, la sectorització de xarxes de proveïment, la construcció o l’ampliació de dipòsits de regulació i infraestructures associades, a més d’altres mesures per optimitzar el servei.

La presidenta de l’executiu autonòmic, Margalida Prohens, i el president del Consell Insular de Mallorca, Llorenç Galmés, han subscrit el conveni en un acte en el qual també han estat presents el conseller de la Mar i del Cicle de l’Aigua, Juan Manuel Lafuente; el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, i la consellera de Promoció Econòmica i de Desenvolupament Local del Consell, Pilar Amate.

«Amb aquest acord, estam posant en marxa una sèrie de mesures essencials que tindran un impacte positiu en la qualitat de vida dels nostres ciutadans, però necessitam el compromís de totes les administracions, especialment dels ajuntaments de les nostres illes, que són els responsables de la gestió de les seves xarxes d’aigua», ha destacat Prohens durant l’acte.

L’acord implica la transferència de 14,3 milions d’euros a càrrec de l’impost del turisme sostenible corresponent al Pla Anual 2023 i posa èmfasi en la reducció de les pèrdues en la xarxa d’aigua i la millora general de les infraestructures hídriques. Com ha assenyalat Prohens, «l’objectiu principal és reduir les actuals pèrdues en la xarxa d’aigua». «Avui dia es perd un 27 % de l’aigua, una quantitat massa important, una quantitat que no ens podem permetre. Hi ha molta feina per fer i el nostre objectiu és reduir les pèrdues per sota del 17 % el 2027», ha ressaltat.

Prohens ha tancat la seva intervenció recordant la importància que se li està donant «aquesta legislatura al cicle de l’aigua»: «Estam complint i destinant tots els recursos per garantir el subministrament d’aigua a tots els ciutadans i a tots els municipis de les Balears». Durant la seva intervenció, la presidenta del Govern també ha anunciat que dilluns que ve està convocada la Mesa de l’Aigua i la Mesa del Canvi Climàtic del sector agrari, en què s’abordaran les inversions més urgents per atendre les situacions de sequera que es puguin produir.

El termini per iniciar i executar les obres del conveni del Pacte per l’Aigua comprèn des del 28 de març de 2023 fins al 28 de març de 2028. Serà necessari un informe tècnic i jurídic acreditatiu per determinar que els projectes presentats són subvencionables d’acord amb la resolució de l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB).